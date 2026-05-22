Júnior Todinho desabafa após marcar gol da vitória do Náutico: "Estava sendo desacreditado"

O atacante saiu do banco de reservas e balançou as redes para garantir a vitória do Náutico por 1 a 0 sobre o Cuiabá nesta sexta-feira (22)

Júnior Todinho, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Passando por problemas físicos e sofrendo críticas pelo desempenho dentro de campo, o atacante Júnior Todinho deu a volta por cima e marcou o gol da vitória do Náutico sobre o Cuiabá. O atleta de 32 anos saiu do banco de reservas e balançou as redes para garantir o triunfo alvirrubro por 1 a 0 nesta sexta-feira (22).

Após a partida no estádio Esportes da Sorte Aflitos, Júnior Todinho aproveitou para desabafar em entrevista na beira do campo. O atacante comentou as dificuldades sofridas nesta temporada e fez questão de exaltar o grupo, destacando a liderança da Série B conquistada com os três pontos diante do Dourado.

“Eu vinha trabalhando muito. Tive uma lesão no joelho e estava sendo muito desacreditado, mas ninguém aqui dentro do nosso staff desacreditou de mim. Sempre acreditou e é o trabalho que faz isso aí. Essa equipe trabalha demais e não é novidade a gente estar na liderança. É manter o que a gente vem fazendo e não pensar nos adversários. A gente vai pensar no jogo a jogo, conquistar as vitórias para buscar o objetivo do Náutico, que é o acesso”, externou Júnior Todinho.

Com o resultado, o Náutico chegou aos 19 pontos após engatar a terceira vitória consecutiva na Segunda Divisão. O clube alvirrubro agora passa a secar o São Bernardo, com 17 pontos, para terminar a 10ª rodada no topo da classificação.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

