Náutico destrava retranca, vence o Cuiabá nos Aflitos e assume a liderança da Série B

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico segue em grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (22), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, o Timbu superou a forte retranca, bateu o Cuiabá por 1 a 0 e assumiu a liderança da competição. O gol solitário da partida, válida pela 10ª rodada, foi marcado por Júnior Todinho, que veio do banco de reservas e balançou as redes aos 25 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Náutico chegou aos 19 pontos após engatar a terceira vitória consecutiva na Segunda Divisão. O clube alvirrubro agora passa a secar o São Bernardo, com 17 pontos, para terminar a rodada no topo da classificação. O Cuiabá, por sua vez, estacionou nos 10 pontos e ocupa a 16ª colocação.

O Timbu volta a campo no próximo sábado (30), quando disputa o Clássico dos Clássicos contra o Sport, na Ilha do Retiro. O Dourado tem o próximo compromisso no dia 31, contra o CRB, atuando em casa.

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O jogo



Embalado e atuando diante do seu torcedor, o Náutico iniciou a partida sendo o protagonista das ações ofensivas. Apesar de alta posse de bola, o Timbu sofreu um susto antes dos 10 minutos de partida. Em ataque em transição do Cuiabá, o atacante Kauan Cristtyan invadiu a área e finalizou cruzado para boa defesa de Muriel.



Com dificuldades de furar a forte defesa do Dourado, o Náutico levou perigo apenas aos 16 minutos. Em cruzamento rasteiro de Vinícius, Paulo Sérgio chegou atrasado para concluir ao gol na pequena área. Aos 21, foi a vez de Wenderson experimentar de meia distância e finalizar para fora.



Jogando como visitante, o Cuiabá adotou uma estratégia de amarrar o jogo e neutralizar o poder ofensivo do Náutico. Com o passar dos minutos, os alvirrubros tiveram os seus ânimos mais exaltados pela sequência de jogo truncado.



Com 33 minutos, a chance de destravar o ferrolho foi desperdiçada pelo Timbu. Após jogada individual, Dodô foi derrubado dentro da área por Eric, com a árbitra Edna Alves assinalando o pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 10 alvirrubro parou no goleiro Marcelo Carné, acumulando mais uma penalidade máxima perdida pelo Náutico nesta Série B.



A primeira etapa chegou ao fim na mesma tônica de todos os primeiros 45 minutos. O Náutico tentou propor o jogo com alta posse de bola no campo de ataque, mas esbarrou em uma marcação forte e disciplinada dos visitantes, praticamente sem levar perigo real ao gol com a bola rolando.



Segundo tempo



A primeira chance real da segunda etapa foi protagonizada pelo Cuiabá, já com oito minutos. Em bola longa do goleiro Marcelo Carné, explorando a linha alta de defesa do Náutico, o atacante Rodrigo Rodrigues finalizou rente à trave alvirrubra.



Precisando trazer um fator novo ofensivamente, o técnico Hélio dos Anjos promoveu as entradas do lateral Yuri Silva e do atacante Júnior Todinho. Ainda com dificuldades na criação, a comissão técnica também acionou o meia Vitinho.



Foi os visitantes, porém, que seguiram mais perigosos. Após cobrança de escanteio de Pepê, Muriel saiu mal do gol e acabou rebatendo para trás, cabendo a Betão tentar afastar e carimbar o travessão do próprio Náutico.



Na marca dos 25 minutos, o Náutico enfim destravou a retranca adversária. Luiz Felipe fez grande jogada individual dentro da área e serviu Júnior Todinho, que só tocou para tirar do goleiro. Na jogada seguinte, o Timbu aproveitou a explosão dos Aflitos e carimbou chute no travessão com Wenderson.



Atrás no placar, o Cuiabá aumentou o seu volume ofensivo e chegou ao ataque com Yamil Asad, que finalizou parando no arqueiro alvirrubro. O Dourado seguiu sendo mais incisivo, mas sem ter qualidade para criar boas jogadas.



Ficha do jogo



Náutico: 1

Muriel, Reginaldo, Betão (Wanderson), Mateus Silva (Yuri Silva) e Igor Fernandes; Luiz Felipe (Leonai Souza), Wenderson e Dodô (Vitinho); Vinícius, Victor Andrade (Júnior Todinho) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.

Cuiabá: 0

Marcelo Carné, Nino Paraíba (Raylan), João Basso, Calebe, Eric e Marlon; Raul, Weverson (Yamil Asad) e David Miguel (Victor Barbara); Kauan Cristtyan (Rodrigo Rodrigues) e Mateus Santos (Pepê). Técnico: Eduardo Barros.



Gol: Júnior Todinho (25’ / 2T)



Cartões amarelos: David Miguel, Raul (Cuiabá); Igor Fernandes, Wenderson, Júnior Todinho (Náutico)

Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos, no Recife



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro(CE)



Público: 11.703

Renda: R$ 381.059

