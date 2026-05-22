Beto Lago: 'Jogo contra o Cuiabá é para mostrar que Náutico segue em evolução'

Jogadores do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Confiança alvirrubra

Já é cedo para apontar o Náutico como dono do melhor futebol da Série B? Talvez. Mas, pelo que apresenta em campo, o Timbu começa, sim, a se transformar na equipe a ser batida na competição. Pode parecer exageros de torcedores empolgados com a boa fase, que brincam pra cima dos rivais do Estado. Mas há argumentos claros que sustentam essa percepção.

A equipe de Hélio e Guilherme dos Anjos parece ter encontrado padrão, confiança e competitividade. Mais do que vencer, o Náutico passou a convencer. E esse talvez seja o maior trunfo de um campeonato longo e equilibrado: a regularidade. Time regular ganha confiança, suporta melhor os momentos de pressão e se fortalece a cada rodada. Claro que existem falhas.

O elenco tem limitações, alguns setores precisam de ajustes e a próxima janela pode ser importante para corrigir carências. Nada disso coloca o Náutico como um time imbatível. Longe disso. Mas também seria injusto diminuir o que o torcedor vem enxergando. Hoje, contra o Cuiabá, é a oportunidade ideal para o Náutico mostrar que transmite segurança, competitividade e personalidade. E, depois de tantos anos de instabilidade, o torcedor alvirrubro tem, sim, todo o direito de se empolgar com o que vê dentro de campo.



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O orçamento apresentado pelo Executivo, com déficit previsto de R$ 12 milhões, foi retirado de pauta após resistência do Conselho. O entendimento é de que não há como aprovar um planejamento no vermelho, ainda mais com risco de comprometer pagamentos ao longo da temporada. A cobrança foi direta: reduzir despesas, aumentar receitas ou fazer os dois. Em acordo com a mesa, o Executivo vai reavaliar os números e deve reapresentar o documento em até duas semanas, com novos pareceres do Conselho Fiscal e da Comissão de Finanças.



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Conta que não permite vacilo

Nos últimos anos, o ponto de corte da Série C para entrar no G8 ficou entre 27 e 29 pontos. Nesta temporada, o "número mágico" seria 28. Por isso, mesmo estando a quatro pontos do líder, o jogo contra o Maringá, fora de casa, ganha peso importante. Pontuar é fundamental para se consolidar no Brasileiro e evitar que a distância aumente para a zona de classificação.



Sem espaço para vacilo

Não tem como pensar diferente: diante do Juventude, o Sport precisa ser eficiente e voltar com os três pontos. Aproveitar o bom momento após vencer o Fortaleza e ir neste embalo. Mesmo atuando longe do Recife, um empate pode tira o Leão do G6 nesta rodada. Neste momento da Série B, a prioridade é clara: se manter no grupo de cima. Qualquer tropeço aumenta a distância para os concorrentes e eleva a pressão em uma competição marcada pelo equilíbrio e pela regularidade.