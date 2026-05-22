Náutico x Cuiabá: veja onde assistir, horário e escalações pela 10ª rodada da Série B

Mirando a liderança, o Náutico recebe o Dourado nesta sexta-feira (22), no estádio Esportes da Sorte Aflitos

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira / CNC)

Embalado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico busca manter a boa fase e mira o topo da tabela no duelo contra o Cuiabá. O Timbu recebe o Dourado nesta sexta-feira (22), às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. A partida será válida pela 10ª rodada e terá transmissão do Sportv e Premiere.

O clube alvirrubro chega para o jogo tentando engatar a terceira vitória consecutiva. A equipe vem de duas goleadas aplicadas e já ostenta quatro jogos de invencibilidade na Segundona. O retrospecto fez o Náutico chegar ao 2º lugar na tabela, com 16 pontos conquistados.

O Cuiabá, por sua vez, vem de quatro empates seguidos e conta apenas com uma vitória nesta Série B. Possuindo a melhor defesa e o pior ataque da competição, o Dourado ocupa a 16ª posição, com 10 pontos somados.

Na história do confronto, Náutico e Cuiabá contam apenas com quatro embates. O Timbu levou a melhor em três ocasiões, enquanto o Dourado conta com uma vitória.

Náutico

Devido ao momento positivo, o Náutico deverá manter a base do time que goleou o América-MG e o Operário-PR. Liderado por Vinícius, o sistema ofensivo alvirrubro marcou 10 gols em dois jogos e se tornou o melhor ataque da Série B.

Apesar da manutenção, a equipe tem dois desfalques confirmados na parte ofensiva. Os atacantes Juninho e Felipe Saraiva não terão condições de jogo devido a lesões, segundo o próprio técnico Hélio dos Anjos.

A dúvida principal fica por conta do comando de ataque. Após marcar o seu primeiro gol no Náutico na partida contra o Operário-PR, Derek precisou deixar o campo com uma lesão na posterior da coxa.

Caso realmente não tenha condições de iniciar a partida, o atacante deverá ser substituído por Paulo Sérgio. O camisa nove, que inclusive também balançou as redes contra o Fantasma, já está clinicamente apto para voltar à equipe titular.

Cuiabá

O Dourado chega ao Recife precisando evoluir de desempenho para fugir da zona de rebaixamento. A equipe mato-grossense vem dificultando a vida dos adversários com o seu forte sistema defensivo, que contrasta com um ataque inoperante, resultando em sete empates nos nove jogos disputados.

A equipe comandada pelo técnico Eduardo Barros conta com jogadores experientes do meio para trás, incluindo o goleiro Marcelo Carné, o zagueiro João Basso, o lateral-direito Nino Paraíba e o volante Raul. No ataque, o jovem David Miguel e o centroavante Rodrigo Rodrigues são as esperanças do Dourado.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson e Dodô; Vinícius, Victor Andrade e Paulo Sérgio (Derek). Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Cuiabá: Marcelo Carné, Nino Paraíba, João Basso, Calebe, Gabriel e Marlon; Raul, Weverson e David Miguel; Kauan Cristtyan e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Eduardo Barros.



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos, no Recife



Horário: 19h



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro(CE)



Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).



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