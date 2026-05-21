Náutico: Hélio dos Anjos confirma dois desfalques e descarta poupar pendurados contra o Cuiabá

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico terá ao menos dois desfalques no seu sistema ofensivo para receber o Cuiabá nesta sexta-feira (22), às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos. Em entrevista coletiva na véspera do duelo, o técnico Hélio dos Anjos confirmou que os atacantes Juninho e Felipe Saraiva não terão condição de jogo, mas fez mistério em relação ao centroavante Derek, que deixou o duelo contra o Operário-PR com uma lesão muscular.

“Juninho e Felipe Saraiva não têm condição nenhuma de jogo. Qualquer outra situação de Derek ou qualquer outro jogador, eu não vou tocar no assunto até por uma certa estratégia. Mas, independente de jogar ou não, nós vamos estar muito forte”, externou Hélio dos Anjos.

“O Derek já estava machucado na hora do gol, ele já estava pedindo a substituição. É um jogador que tem sido muito importante, um jogador do contexto coletivo, que puxa a marcação, ataca a linha e mereceu aquele gol. Foi muito bom também o Paulo (Sérgio) reviver seus bons momentos. O comportamento coletivo e físico do Paulo no jogo é o que eu exijo, e que o futebol moderno exige”, completou.

O comandante alvirrubro também descartou poupar jogadores que estão pendurados contra o Dourado. Ao todo, o Timbu conta com seis atletas com dois cartões amarelos: Mateus Silva, Yuri Silva, Wenderson, Victor Andrade, Derek e Felipe Saraiva, além dos próprios técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos.

Tendo o clássico contra o Sport como próximo compromisso na Série B, Hélio foi enfático ao destacar foco exclusivo para o jogo desta sexta-feira. “Nós temos estratégia para o jogo contra o Cuiabá e não vamos mudar nada de comportamento. Não conversei nada com meus jogadores relacionado a tópico de cartão amarelo ou qualquer consequência desse jogo para enfrentar o Sport. Nós temos uma etapa muito importante contra o Cuiabá e estamos vivendo única e exclusivamente para esse jogo”, pontuou o técnico.



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