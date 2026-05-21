Rei do empate, Cuiabá encara o Náutico com o pior ataque e a melhor defesa da Série B

Adversário do Náutico nesta sexta-feira (22), o Dourado acumula sete empates até aqui na competição nacional

Time do Cuiabá (AssCom Dourado)

Embalado por bons resultados na Série B, o Náutico terá um desafio duro na próxima rodada. Nesta sexta-feira (22), às 19h, o Timbu recebe o Cuiabá, time que vem sendo o “rei do empate” na competição nacional.

Das nove rodadas disputadas até aqui, o Dourado conta com uma vitória, uma derrota e impressionantes sete empates. No recorte recente, o adversário alvirrubro vem de quatro empates consecutivos na Segundona, se isolando como a equipe que mais empatou.

O alto volume de resultados igualitários faz a equipe ter um balanceamento desproporcional nos números. O Cuiabá ostenta a melhor defesa da Série B, enquanto também possui o pior ataque, ambos com a marca de quatro gols.

Em comparação, o Náutico é um dos times que menos empataram na disputa, com apenas um jogo de placar igual. Ofensivamente, o Timbu conta com um ataque expressivamente melhor, já tendo marcado 15 gols. Defensivamente, porém, os números são piores, já tendo levado nove tentos.

Situação na tabela

Em duelo de opostos, a diferença também aparece na tabela de classificação. O Náutico é o 2º colocado, com 16 pontos somados, enquanto o Cuiabá ocupa o 16º lugar, com 10.

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