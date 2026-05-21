Náutico recebe o Cuiabá de olho na liderança da Série B

Dependendo de um tropeço do São Bernardo, o Náutico pode assumir o topo da tabela na 10ª rodada

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Dido Henrique/CNC)

Em grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro, vindo de duas goleadas seguidas, o Náutico mira o topo da tabela no seu próximo compromisso. Dependendo de um tropeço do São Bernardo, líder com 17 pontos, o Timbu pode assumir a 1ª posição se vencer o Cuiabá.

Os alvirrubros recebem o Dourado nesta sexta-feira (22), às 19h, no estádio Esportes da Sorte Aflitos, em partida que abre a 10ª rodada da Segundona.

Localizado na 2ª posição, com 16 pontos, o Náutico também pode chegar à liderança com um empate, mas passaria a depender de que os quatro adversários logo atrás na tabela também não vencessem os seus respectivos jogos.

Mesmo no pior dos cenários, o Timbu se manterá no G6, grupo classificatório para os playoffs, após a atual rodada. Possuindo três pontos de vantagem em relação ao 7º colocado, o Novorizontino, o clube alvirrubro ostenta vantagem de duas vitórias sobre o adversário.

Campanha do Náutico

Com nove rodadas disputadas, o Náutico conta com cinco vitórias, um empate e três derrotas, totalizando um aproveitamento de 59,3%. O Timbu também possui um dos melhores ataques, com 15 gols marcados, enquanto conta com nove gols sofridos.

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