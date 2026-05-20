Com lesão de Derik, Paulo Sérgio pode voltar ao comando do ataque do Náutico

Dor de cabeça para o técnico: Lesão de Derik abre espaço para retorno de Paulo Sérgio no Náutico

Derik e Paulo Sérgio, centroavantes do Náutico (Dido Henrique/CNC e Rafael Vieira/CNC)

A disputa pela camisa 9 do Náutico ganhou novos capítulos e uma boa dose de preocupação para a comissão técnica alvirrubra. O atacante Derik, que vinha ganhando a confiança do treinador e assumindo a titularidade nos últimos compromissos da Série C, virou dúvida após deixar o gramado sentindo dores na última partida. Com isso, o experiente Paulo Sérgio pode retomar o posto de titular no comando de ataque.

O lance que mudou os rumos da partida contra o Operário-PR foi um misto de festa e drama para Derik. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o jovem centroavante balançou as redes pela primeira vez com a camisa timbu. No entanto, a comemoração durou pouco: logo após o chute, o atleta sentiu o músculo posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído imediatamente por Paulo Sérgio. Até o momento, o departamento médico do Náutico não divulgou o prazo oficial de recuperação do atleta.

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Com a provável ausência, Paulo Sérgio surge como o substituto natural e imediato. O veterano tem números de peso na temporada 2026: em 13 jogos disputados, balançou as redes 9 vezes, sendo o grande artilheiro da equipe no Campeonato Pernambucano com 8 gols, além de ter marcado também no último duelo nacional.

Caça ao líder

A vitória magra na última rodada levou o Timbu aos 16 pontos na tabela de classificação após nove rodadas disputadas. O resultado colocou os alvirrubros provisoriamente na vice-liderança do campeonato, colados no líder São Bernardo, que soma 17 pontos.

O elenco do Náutico está em preparação de olho no próximo compromisso pela Terceirona. O Alvirrubro volta a campo na próxima sexta-feira (22), às 20h, quando recebe o São Bernardo nos Aflitos, em um confronto direto que vale a liderança isolada da competição.