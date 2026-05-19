Wenderson celebra atual fase no Náutico e enaltece comissão técnica: "É o limite todo dia"

Titular absoluto no esquema de Hélio e Guilherme dos Anjos, o volante já conta com um gol e duas assistências pelo Náutico nesta Série B

Wenderson, volante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Engrenagem importante do meio de campo do Náutico e titular absoluto no esquema de Hélio e Guilherme dos Anjos, o volante Wenderson vive grande fase com a equipe. Mesmo tendo características de mais dinamismo no setor central, o jogador de 27 anos também vem dando sua contribuição ofensiva nos últimos jogos, chegando a um gol e duas assistências nesta Série B.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (19), Wenderson celebrou o seu momento individual e ressaltou a boa fase da equipe. O volante fez questão de enaltecer o trabalho do dia a dia da comissão técnica para buscar o melhor nível do grupo.

“Eu acho que sim, é o meu melhor momento na carreira. É fruto de muito trabalho e dedicação todos os dias. Com o professor Hélio e com Guilherme, não tem como ser mais ou menos, é o limite todo dia. E, além de ser o meu melhor momento, é onde estou me sentindo mais confiante também. O Guilherme corrigiu meu posicionamento e me deixou mais perto da área, por isso as coisas estão fluindo”, externou o volante.

“Esta fase não é surpresa nenhuma para a gente, porque a gente sabe o que trabalhamos no dia a dia. E ter todo mundo bem melhora isso, as coisas fluem melhor. A gente vai continuar jogo por jogo, batalhando e buscando sempre os três pontos, que é o mais importante”, concluiu.

Depois de demonstrar um grande desempenho ofensivo e aplicar duas goleadas seguidas, o Náutico agora se prepara para o seu próximo compromisso pela Série B. Nesta sexta-feira (22), às 19h, o Timbu recebe o Cuiabá, em partida válida pela 10ª rodada da Segundona.

O volante alvirrubro projetou o duelo contra o Dourado e destacou o foco em manter o ritmo de resultados positivos.

“Traz uma confiança a mais para a gente (últimos placares), só que também já é página virada. A gente tem que trabalhar para, na sexta-feira, de novo estar bem e buscar os três pontos em casa. É um campeonato difícil e a gente sabe que temos que continuar somando pontos”, projetou Wenderson.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.