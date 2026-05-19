Com gol de filho de Rivaldo, Náutico bate o Retrô e conquista título da Copa Pernambuco Sub-20

A base alvirrubra superou a Fênix por 3 a 0, na última segunda-feira (18), nos Aflitos

Caio Antunes

Publicado: 19/05/2026 às 14:29

Base do Náutico em comemoração ao título da Copa Pernambuco (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico conquistou mais um importante título para as suas categorias de base. Na última segunda-feira (18), o Timbu bateu o Retrô por 3 a 0 e se sagrou campeão da Copa Pernambuco Sub-20, em final disputada no estádio dos Aflitos.

Um dos gols alvirrubros foi marcado por Isaque, filho do pentacampeão mundial Rivaldo. Além dele, Rikelme e Kevyn também balançaram as redes para garantir a vitória do Náutico.

Esta foi a segunda conquista da Copa Pernambuco pelo Timbu. Antes, o clube já havia vencido o torneio em 2024, reforçando os resultados importantes conquistados na base.

A equipe alvirrubra, que terminou o torneio invicta, foi comandada pelos auxiliares principais do Náutico, Robinho e Dudu Capixaba. Na grande decisão, integrantes da comissão técnica e jogadores do elenco profissional também estiveram presentes para prestigiar e apoiar a garotada.


