Retomando desempenho avassalador, Náutico marca 10 gols em dois jogos e se torna o melhor ataque da Série B

Vinícius e Reginaldo, jogadores do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Com dificuldades para marcar gols no início da Série B, o Náutico virou a chave na competição e retomou o seu desempenho ofensivo avassalador. Nos últimos dois jogos, o Timbu não tomou conhecimento dos adversários e aplicou duas goleadas, por 4 a 0 e 6 a 2, totalizando expressivos 10 gols marcados.

Nas sete primeiras rodadas da Segundona, o clube alvirrubro havia acumulado apenas cinco gols a seu favor, pecando principalmente na efetividade nas conclusões à meta. Contra América-MG e Operário-PR, o cenário mudou radicalmente e o Náutico se tornou o melhor ataque da competição ao lado do São Bernardo, com 15 gols marcados.

A peça central dessa engrenagem ofensiva vem sendo Vinícius. O camisa sete do Timbu chegou a sete participações em gols nesta Série B, tendo marcado cinco gols e distribuído duas assistências. Vinícius, inclusive, divide a artilharia da competição com outros três concorrentes no ranking de goleadores.

A alta produção ofensiva dos últimos jogos não é novidade para o Náutico de Hélio e Guilherme dos Anjos nesta temporada. Pelo Campeonato Pernambucano, em um nível mais baixo de competitividade, o Timbu balançou as redes em 25 ocasiões nos 11 jogos que disputou.

Situação na tabela

As goleadas em sequência mudaram a perspectiva do Náutico na competição. O Timbu disparou na tabela e assumiu a 2ª posição, com 16 pontos somados após nove rodadas. Com uma campanha apenas um ponto atrás do líder São Bernardo, os alvirrubros estão posicionados na zona de acesso direto à Série A do Campeonato Brasileiro.

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