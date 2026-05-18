Papa Leão XIV é presenteado com camisa oficial do Náutico no Vaticano

O presente foi dado pelo Padre Davi Melo, em momento intermediado pelo conselheiro Ramon Guimarães

Papa Leão XIV é presenteado com camisa do Náutico (Reprodução / Vaticano)

No último sábado (16), além da goleada por 6 a 2 sobre o Operário-PR, o Náutico também contou com um momento simbólico para o clube fora das quatro linhas. O Papa Leão XIV foi presenteado com o manto alvirrubro no Vaticano.

O presente foi entregue pelo Padre Davi Melo, em momento intermediado pelo conselheiro do Timbu Ramon Guimarães. O pontífice recebeu a camisa do Náutico com o número 10 e o seu nome escrito no espaço reservado aos jogadores.A ação ajuda o clube em sua promoção a nível mundial, levando as cores do Timbu e a representatividade do futebol pernambucano para além das fronteiras geográficas e culturais.



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