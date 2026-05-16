Em apresentação de gala, Náutico goleia o Operário-PR fora de casa e segue embalado na Série B

Vinícius e jogadores do Náutico em comemoração de gol (Dido Henrique/CNC)

O Náutico segue embalado na Série B. Na tarde deste sábado (16), em Ponta Grossa, o Timbu contou com uma atuação de gala para aplicar uma goleada histórica sobre o Operário-PR por 6 a 2, em partida válida pela 9ª rodada.

Sem tomar conhecimento do Fantasma, o clube alvirrubro foi para o intervalo vencendo por 2 a 1 e construiu a goleada durante o segundo tempo. Os gols do Náutico foram marcados por Derek, Reginaldo, Vinícius, Júnior Todinho, Dodô e Paulo Sérgio, enquanto Pablo e Gabriel Boschilia descontaram para os mandantes.

Com o resultado, o Timbu chegou aos 16 pontos na tabela de classificação, assumindo momentaneamente a 2ª posição. O próximo compromisso alvirrubro na Segundona será contra o Cuiabá, na próxima sexta-feira (22), nos Aflitos.

O Operário-PR, por sua vez, caiu para a 9ª posição com a goleada sofrida, estacionando nos 12 pontos. O clube paranaense volta a campo no dia 24 de maio, quando recebe o Criciúma no Germano Kruger.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

SE TEM GOL, JÁ SABE NÉ? ????????????6?? pic.twitter.com/ugvDjAQQq5 — Náutico (@nauticope) May 16, 2026

O jogo



Fora de casa, o Náutico sofreu com o protagonismo do Operário no começo da partida. Nos primeiros três minutos, o Fantasma já arriscou duas finalizações para o gol, mas sem levar perigo.



Aos sete minutos, a equipe mandante aumentou o seu volume ofensivo e abriu o placar no começo da partida. Após boa troca de passes em progressão, Aylon cruzou rasteiro para Pablo, que deu um toque de letra para deslocar o goleiro Muriel.



Cinco minutos depois, o Timbu quase sofreu o segundo gol. Em contra-ataque armado por Boschilia, Pablo saiu na cara do arqueiro alvirrubro, que dessa vez levou a melhor no duelo individual e fez importante defesa.



Após o susto inicial, o Náutico procurou voltar pro jogo em Ponta Grossa e construiu investidas ofensivas com Dodô e Vinícius. O Fantasma, porém, seguiu sendo perigoso apostando na transição em velocidade da defesa para o ataque.



O Timbu seguiu retendo alta posse de bola no campo ofensivo, resultando no gol de empate. Na marca dos 26 minutos, Vinícius recebeu passe em profundidade de Reginaldo e cruzou rasteiro com precisão, achando Derek na área para completar para o gol. Logo após a jogada, o centroavante precisou ser substituído com uma lesão muscular, dando espaço para a entrada de Paulo Sérgio.



A reta final do primeiro tempo foi marcada pelo equilíbrio nas ações de ataque. O Operário foi mais perigoso em suas descidas, sobretudo no jogo aéreo, e chegou a reivindicar um pênalti por um possível toque de mão de Luiz Felipe dentro da área.



No apagar das luzes da primeira etapa, o Náutico conseguiu chegar ao gol da virada. Sendo mais uma vez acionado, Vinícius invadiu a área e virou o jogo para Reginaldo, que, com liberdade, finalizou para o fundo das redes com categoria.

OS 2 GOLS ALVIRRUBROS ATÉ AQUI! ???????????? pic.twitter.com/bd55iHEEZy — Náutico (@nauticope) May 16, 2026





Segundo tempo



Terminando o primeiro tempo em alta, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos optaram pela manutenção da equipe após o intervalo. Foi o Operário, porém, que iniciou a segunda etapa com protagonismo ofensivo. Com menos de 10 minutos, o Fantasma já obrigou mais duas boas intervenções de Muriel.



Coube a Vinícius, mais uma vez, desequilibrar o jogo para os alvirrubros. Na marca dos oito minutos, o camisa sete acertou um belo chute de fora da área com a perna esquerda, não dando chances de defesa para o goleiro Vagner e aumentando a vantagem. Diferente de outros jogos, o Timbu castigou o adversário na efetividade nas conclusões ao gol.



Aproveitando o cansaço do adversário na partida, o Náutico aumentou a sua intensidade e chegou ao quarto gol. Com 18 minutos, Paulo Sérgio cruzou com liberdade para dentro da área achando Júnior Todinho, que subiu com estilo e cabeceou para o fundo das redes.



O Operário esboçou retornar para o jogo com pênalti marcado a seu favor pelo árbitro Arthur Gomes Rabelo, cometido por Reginaldo. Na cobrança, Gabriel Boschilia bateu com categoria e diminuiu o placar para 4 a 2 na marca dos 22 minutos. Na jogada seguinte, Wenderson fez lance individual e achou Dodô, que finalizou cruzado cara a cara com o goleiro para marcar o quinto gol alvirrubro no Germano Kruger.



Com o placar absolutamente favorável, o Náutico ditou o restante da partida. Já nos acréscimos e aproveitando um jogador a mais em campo, o Timbu chegou ao sexto gol com Paulo Sérgio.





Ficha do jogo



Operário-PR: 2



Vagner; Doka, Jhan Pool (Matheus Trindade), Klaus e Moraes (Felipe Augusto); Índio, Neto Paraíba (Caio Dantas) e Gabriel Boschilia; Aylon (Berto), Pedro Vilhena (Gabriel Feliciano) e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.

Náutico: 6

Muriel; Reginaldo, Betão, Wanderson (Samuel) e Igor Fernandes; Luiz Felipe (Matheus Ribeiro), Wenderson e Dodô (Leonai); Victor Andrade (Júnior Todinho), Vinícius e Derek (Paulo Sérgio). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



Gols: Pablo (07’ / 1T), Derek (26’ / 1T), Reginaldo (46’ / 1T), Vinícius (08’ / 2T), Júnior Todinho (17’ / 2T), Gabriel Boschilia (22’ / 2T), Dodô (23’ / 2T) e Paulo Sérgio (47’ / 2T).



Cartões amarelos: Gabriel Boschlia, Berto (Operário); Wanderson (Náutico)

Cartão vermelho: Berto (Operário)

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa

Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

