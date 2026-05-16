Operário-PR x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 9ª rodada da Série B

Buscando se manter no G6, o Náutico visita a equipe paranaense neste sábado (16), em Ponta Grossa

Equipe do Náutico em comemoração de gol contra o América-MG (Rafael Vieira / CNC)

Vindo de goleada e sequência de três jogos invictos na Série B, o Náutico busca manter a sequência positiva em duelo fora de casa contra o Operário-PR. O Timbu visita a equipe paranaense neste sábado (16), às 16h, no Germano Kruger, em Ponta Grossa. A partida será válida pela 9ª rodada da Segundona e terá transmissão da ESPN, Disney+, Rede TV e SportyNet.

Os pernambucanos almejam se manter no G6 da competição no duelo no Paraná. Atualmente, a equipe alvirrubra é a 4ª colocada na tabela, com 13 pontos conquistados. O Operário-PR está próximo na classificação e ocupa a 8ª posição, com 12 pontos.

No retrospecto geral do confronto, o Náutico leva uma pequena vantagem contra o Fantasma. Em sete jogos disputados na história, os alvirrubros venceram em três ocasiões, com mais dois empates e dois triunfos do Operário-PR.

Náutico

O Náutico vive a expectativa por dois retornos importantes ao time. O volante Leonai Souza e o atacante Paulo Sérgio já estão recuperados de problemas físicos e deverão ser relacionados para encarar o Operário-PR.

O centroavante alvirrubro, porém, tende a iniciar no banco de reservas, com Derek mantendo a posição de titular no comando de ataque. Leonai, por sua vez, briga por posição com Luiz Felipe, que retorna de suspensão, na dupla de volantes ao lado de Wenderson.

Após a boa atuação na goleada diante do América-MG, o lateral-direito Reginaldo deverá seguir como titular no sistema defensivo. O caso similar acontece com o atacante Victor Andrade, que fez o seu primeiro jogo como titular do Náutico contra o Coelho.

O Timbu tentará contar com os bons números ofensivos dos últimos jogos para superar o desafio em Ponta Grossa. A equipe de Hélio e Guilherme dos Anjos conta com seis gols marcados nos últimos três jogos, chegando a nove gols feitos na Série B.

Operário-PR

O Fantasma recebe o Náutico buscando voltar a pontuar na competição após perder para o CRB, por 3 a 0, fora de casa. Para isso, a equipe paranaense conta com seu bom aproveitamento em casa, somando duas vitórias e dois empates até aqui na Segundona.

O Operário, porém, terá que lidar com três desfalques importantes no time titular. Os zagueiros Cuenú e Miranda e o volante Vinícius Diniz cumprem suspensão contra o Timbu após levarem o terceiro cartão amarelo. Os destaques da equipe de Luizinho Lopes são o meia Gabriel Boschilia e o atacante Pablo (ex-Sport).

Ficha do jogo



Operário-PR: Vágner; Doka, Jhan Pool, Klaus e Moraes; Índio, Matheus Trindade e Gabriel Boschilia; Aylon, Berto e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.



Náutico: Muriel; Reginaldo, Betão, Igor Fernandes e Yuri Silva; Luiz Felipe (Leonai), Wenderson e Dodô; Victor Andrade, Vinícius e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Horário: 16h



Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)



Transmissão: ESPN, Disney+, Rede TV e SportyNet.

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