Técnico do Náutico projeta dificuldades contra o Operário-PR, mas ressalta postura do time fora de casa

Guilherme dos Anjos destacou a preparação do Náutico para sair com a vitória no duelo deste sábado (16), em Ponta Grossa

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Tentando manter o seu bom momento na Série B, o Náutico visita o Operário-PR neste sábado (16), às 16h, no Germano Kruger. Contra um dos melhores mandantes da competição, o Timbu tenta fazer valer os bons desempenhos fora de casa na partida válida pela 9ª rodada.

Em entrevista na véspera do duelo, o técnico Guilherme dos Anjos destacou a preparação alvirrubra para o confronto em Ponta Grossa. O comandante projetou as dificuldades que o adversário irá impor ao Náutico, mas ressaltou que a equipe tem condições de vencer como visitante.

“É uma das viagens mais chatas de organizar a logística. Esperamos sim um clima diferente, mas um clima bom para se jogar. Vejo algo muito positivo para a gente desenvolver fisicamente, porque temos levado vantagem nos números principalmente nos jogos com climas amenos”, iniciou Guilherme dos Anjos.

“Preparamos a semana pensando muito nas variações do adversário, que vem com uma necessidade também de resultado. Mas não tenho dúvida de que, diante da postura que a gente vem tendo fora de casa, temos sim condições de buscar os três pontos. O Operário é um time muito forte fisicamente, agressivo e com um dos mandos de campo mais fortes (…) Nós já estudamos bem o adversário e tivemos tempo para nos preparar. E não tenho dúvida de que a gente vem aqui muito preparado e consciente daquilo que podemos fazer”, concluiu.

Guilherme dos Anjos também aproveitou para destacar a regularidade nas atuações que a equipe alvirrubra vem tendo na Série B. O comandante, porém, ponderou a falta de efetividade como um fator que ainda precisa ser melhorado.

“O principal aspecto é você oscilar pouco, e eu vejo uma capacidade do nosso grupo de desenvolver isso. Estamos perdendo jogador ou realizando alguma modificação tática e estamos reagindo muito bem. Estatisticamente somos o time que mais finaliza na competição, mas ainda seguimos com um potencial de melhora muito grande com relação às finalizações no gol. Precisamos evoluir e melhorar esse aspecto”, externou o comandante do Náutico.

Situação na tabela

Após engatar uma sequência de três jogos invicto, o Náutico subiu na tabela da Série B e assumiu a 4ª posição. O Timbu aparece dentro do G6 da competição, com 13 pontos conquistados.

O Operário-PR, por sua vez, vem de derrota na disputa da Segundona. O Fantasma caiu para a 8ª posição após revés para o CRB, estacionando nos 12 pontos somados.



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