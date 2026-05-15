Adversário do Náutico, Operário-PR aposta na força do mando de campo na Série B

Jogadores do Operário-PR em comemoração de gol (André Jonsson / OFEC)

Em sequência positiva e almejando se manter no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico visita o Operário-PR, neste sábado (16), às 16h. O Timbu vai a Ponta Grossa para encarar um dos melhores mandantes da competição nacional.

O Fantasma vem apostando na força do Germano Kruger para alcançar bons resultados pela Segundona. Em quatro jogos até aqui, o clube paranaense conta com duas vitórias e dois empates, possuindo a 3ª melhor campanha atuando em casa.Além da invencibilidade, o Operário-PR também não sofreu gols em Ponta Grossa nesta Série B, tendo balançado as redes em quatro oportunidades. Para se ter noção da força do mando, o Fantasma conquistou dois terços dos seus pontos em casa, possuindo atualmente 12 pontos na tabela de classificação.Levando em conta toda a temporada de 2026, o Operário-PR conta apenas com uma derrota nos seus domínios. Nos outros 14 jogos, a equipe empatou oito vezes e venceu em mais seis ocasiões.A balança do duelo, válido pela 9ª rodada, se equilibra pelo bom desempenho que o Náutico também ostenta fora de casa. O Timbu é o 3º melhor visitante da Série B, com 7 pontos somados longe do Recife em quatro jogos.O clube alvirrubro, aliás, teve encerrada uma sequência expressiva de 15 jogos sem derrota como visitante. A interrupção da marca ocorreu justamente na única derrota fora na Segundona, para o Ceará no Castelão.O Náutico chega ao duelo na 4ª posição na tabela, com 13 pontos somados após oito rodadas. O Operário-PR, por sua vez, é o 8º lugar, tendo conquistado 12 pontos até aqui.



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