Barletta, Perotti e Vinícius: Náutico e Sport têm atacantes disputando a artilharia da Série B

Com boas campanhas na competição, a dupla pernambucana tem jogadores competindo pelo topo entre os goleadores

Barletta e Perotti, do Sport, e Vinícius, do Náutico (Tiago Sousa / SCR, Paulo Paiva / SCR e Rafael Vieira / CNC)

Em boas fases e possuindo campanhas consistentes na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico e o Sport também se destacam por atacantes brigando pela artilharia da competição nacional.

No Leão da Ilha, o ponta Barletta e o centroavante Perotti iniciaram a competição com o instinto goleador e já marcaram quatro gols na Segundona, em oito rodadas disputadas.

Barletta vem tendo bons números em 2026 e também já acumula uma assistência na competição. Perotti, por sua vez, chegou para suprir carência na referência de ataque e marcou todos os seus gols pelo clube leonino na Série B, além de quatro assistências totais na temporada.

Pelo Timbu, o experiente atacante Vinícius também aparece na disputa pela artilharia. O camisa sete vive uma temporada especial em gols marcados e também balançou as redes quatro vezes na Segundona.

Os três jogadores da dupla pernambucana dividem a 2ª posição no ranking de artilheiros. A liderança atual está sendo dividida por Ronaldo Tavares, do Athletic-MG, e Morelli, do Botafogo-SP, ambos com cinco gols.

Situação na tabela

Os representantes do Trio de Ferro também brigam na parte de cima da classificação. Após três vitórias seguidas, o Sport ocupa a 2ª posição da Série B, com 16 pontos conquistados, mesmo número do líder São Bernardo.

O Náutico também ocupa a parte de cima da classificação e é o 4º colocado após sequência invicta. O clube alvirrubro tem 13 pontos somados e se isolou dentro do G6 da competição.



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