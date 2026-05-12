Náutico deve ganhar o retorno de Paulo Sérgio contra o Operário-PR

Paulo Sérgio em treinamento pelo Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Em boa fase na Série B, o Náutico deverá ganhar um retorno importante para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante Paulo Sérgio já está recuperado de uma lesão muscular grau 2, que o tirou das últimas três partidas, e vem em processo de recondicionamento físico.



Segundo o técnico Guilherme dos Anjos, o goleador alvirrubro vem respondendo bem as atividades no centro de treinamento e tende a ter condições de jogo para o próximo sábado (16), quando o Timbu visita o Operário-PR, às 16h, em Ponta Grossa.



“O Paulo fez um grande treinamento hoje (último domingo). Estive lá, acompanhei todo o treinamento e gostei muito do desenvolvimento dele. Temos que dar uma ‘cancha’ de trabalho físico, técnico e de tempo de jogo para o Paulo. Acredito que ele já vai estar em um nível muito bom nessa semana. A semana vai dizer, e o Paulo vai estar, espero eu, em um nível muito bom”, externou o técnico do Náutico.



Mesmo recuperado fisicamente, Paulo Sérgio deve retornar como opção no banco de reservas na equipe alvirrubra. Antes da lesão, o camisa nove havia perdido a vaga de titular na referência do ataque para Derek por opção da comissão técnica do Timbu.



Números de Paulo Sérgio em 2026



Mesmo com baixo número de jogos na temporada, Paulo Sérgio ainda preserva boa média de gols marcados. O atacante conta com 12 jogos e oito gols em 2026, sendo isoladamente o artilheiro do Náutico. Todos os gols do centroavante ocorreram pelo Campeonato Pernambucano, ainda não tendo balançado as redes na Série B.

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