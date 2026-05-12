Náutico estreia nova iluminação em LED

Entregue pelo Esportes da Sorte após acordo de naming rights, sistema foi inaugurado na goleada do Náutico sobre o América-MG

Os novos 72 refletores de LED contribuem para a modernização do estádio (Paulo Matheus/Náutico)

O Estádio Esportes da Sorte Aflitos viveu uma noite simbólica no último domingo (10), em uma noite de grande atmosfera e celebração, vivida sob forte expectativa da torcida. Além da vitória do Náutico por 4x0 sobre o América-MG, resultado que colocou o clube no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida marcou a inauguração oficial do novo sistema de iluminação em LED do estádio. O confronto também ficou marcado pela estreia do novo uniforme oficial do Timbu diante da torcida alvirrubra.

A modernização foi viabilizada após o acordo de naming rights firmado entre o Esportes da Sorte e o Clube Náutico Capibaribe, que reforça a estratégia de reestruturação e valorização da marca do clube e do estádio em uma parceria de longo prazo.

Desde o anúncio da parceria, a substituição da antiga iluminação pela tecnologia em LED foi tratada como uma das principais entregas estruturais do projeto, pensado para fortalecer a infraestrutura do estádio, valorizar o patrimônio do clube e melhorar a experiência do torcedor.

Ao todo, foram instalados 72 novos refletores de LED, proporcionando maior eficiência energética e melhor visibilidade para partidas e eventos noturnos, reduzindo custos operacionais e ampliando a qualidade das transmissões, especialmente em jogos noturnos e transmissões televisivas em alta definição. Além da iluminação, o estádio também passou a contar com um novo placar eletrônico, reforçando o processo de modernização da estrutura alvirrubra.

O contrato firmado entre o Náutico e o Esportes da Sorte representa o maior patrocínio da história do clube, consolidando-se como um marco e reforçando a solidez da parceria entre as partes. O acordo prevê R$ 9,6 milhões em investimentos fixos, além de bônus que podem chegar a R$ 2,9 milhões de acordo com metas esportivas estabelecidas ao longo da parceria.

Além dos naming rights do estádio e da implementação da iluminação em LED, o projeto contempla ainda a reforma da quadra poliesportiva Antônio Serrano e ações de marketing voltadas para os torcedores, com foco em engajamento e experiência do torcedor.

