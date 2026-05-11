Vinícius vive fase goleadora e mira artilharia da Série B no Náutico
Referência técnica, o camisa sete vem sendo decisivo na equipe do Náutico nesta Série B
Publicado: 11/05/2026 às 18:42
Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)
Autor de dois belos gols que garantiram a goleada do Náutico por 4 a 0 sobre o América-MG na última rodada, o atacante Vinícius vive fase goleadora pela equipe. Referência técnica do Timbu, o camisa sete vem sendo decisivo na Série B.
Além dos gols anotados contra o Coelho, Vinícius já havia marcado em outras duas oportunidades na competição nacional. O atleta alvirrubro iniciou o caminho para a virada da equipe contra o Atlético-GO, fora de casa, e voltou a balançar as redes no gol solitário do triunfo sobre a Ponte Preta, nos Aflitos.
Ao todo, o atacante do Náutico chegou aos quatro gols marcados na atual disputa da Segundona e entrou na briga pela artilharia da competição. Atualmente, Everton Morelli, do Botafogo-SP, e Ronaldo Tavares, do Athletic-MG, lideram a corrida do artilheiro, ambos com cinco gols.
Somando também os números do Campeonato Pernambucano, Vinícius já conta com sete gols marcados e uma assistência em 2026. Em comparação, o atacante alvirrubro acumulou apenas cinco participações em gols (dois gols e três assistências) durante toda a última temporada pelo Timbu.
