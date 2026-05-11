4 a 0: Náutico repete o placar pela quarta vez na temporada e alinha desempenho com efetividade

Reencontrando um jogo de excelência ofensiva, o Náutico goleou o América-MG no último domingo (10), pela Série B

Equipe do Náutico em comemoração de gol contra o América-MG (Rafael Vieira / CNC)

Para além de chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, a goleada do Náutico sobre o América-MG no último domingo (10) também trouxe uma importante marca. Foi a quarta vez na atual temporada que o Timbu venceu o seu adversário por um placar elástico de 4 a 0.

Contra o Coelho, o clube alvirrubro reencontrou um jogo de excelência ofensiva, alinhando o bom desempenho que já havia mostrado anteriormente com a efetividade para transformar volume em gols.

Antes de aplicar a goleada na Segundona, o Náutico já havia feito três vítimas pelo mesmo placar no Campeonato Pernambucano. A sequência avassaladora foi iniciada contra o Sport, que utilizou uma equipe sub-20 e perdeu por 4 a 0 nos Aflitos.

Na sequência, os resultados se repetiram contra o Jaguar e o Santa Cruz, ambos com o Timbu atuando como visitante. As três vitórias seguidas por quatro gols de diferença, incluindo dois clássicos, ocorreram pela primeira fase do Estadual, fazendo os alvirrubros embalarem na liderança à época.

Em um contexto mais desafiador de campeonato nacional, o Náutico conseguiu repetir um jogo de domínio sobre o seu adversário, demonstrando superioridade nos 90 minutos de duelo e dando pouca margem para não sair com a vitória.

Contra o América-MG, inclusive, foi a primeira vez que a equipe pernambucana venceu por mais do que a vantagem mínima nesta Série B. Os outros três triunfos na Segundona ocorreram por um gol de diferença, contra o Atlético-GO (2 a 1), Ponte Preta (1 a 0) e Athletic-MG (1 a 0).



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