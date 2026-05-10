Guilherme dos Anjos valoriza efetividade do Náutico e projeta: "Vamos brigar por coisas maiores"

Técnico alvirrubro reforça papel da análise de desempenho na vitória por 4 a 0 sobre o América-MG e vê Timbu mais forte para a sequência da Série B

Guilherme dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

Após a goleada do Náutico por 4 a 0 sobre o América-MG, o técnico Guilherme dos Anjos destacou que o placar elástico nos Aflitos foi fruto da efetividade que faltava ao time.

Para o treinador, o clube vive um processo de maturação que começa a dar resultados práticos na Série B. Ainda no primeiro tempo, o Timbu ficou com um jogador a mais, por conta da expulsão do zagueiro Emerson, do Coelho.

"Acho que o grande diferencial foi a efetividade. Não adianta ter bons números se não formos efetivos. Mesmo antes da expulsão, já tínhamos superioridade nas estatísticas e um nível físico muito bom. Estamos evoluindo enquanto clube; agora tenho acesso a estatísticas em tempo real e observação física instantânea", iniciou.

"Isso nos permite tomar melhores decisões. Mas o mérito é dos atletas, que trabalharam incessantemente para transformar essa superioridade em gols. O gol é o ponto máximo e o mais difícil no futebol", completou.

Com o resultado, o Náutico agora soma 13 pontos, pega o elevador na tabela, e ocupa a quarta colocação, dentro da zona dos playoffs da Série B.

"Não podemos empolgar, a competição é longa. Mas o resultado nos fortalece. Ficamos felizes com o reconhecimento de outros treinadores que enfrentamos, como Eduardo Baptista, que mencionaram nossa forma de jogar. Com o resultado de hoje, trazemos o torcedor para junto de nós e não tenho dúvida de que vamos brigar por coisas maiores do que as pessoas imaginavam no início", projetou.

Ataque eficiente contra o América-MG

A atuação ofensiva foi o ponto alto da análise do técnico. Guilherme fez questão de elogiar a entrega tática dos jogadores.

Guilherme detalhou como as peças do ataque se encaixaram para construir a goleada. O destaque individual ficou para o capitão Vinícius, que atuou em uma função diferente, caindo pelo lado direito, e marcou dois golaços.

"O Vinícius destoou tecnicamente; foi muito acima, fez talvez um dos seus melhores jogos nos últimos 20 atuando pelo lado direito", elogiou o treinador.

Sobre o comando do ataque, Guilherme reforçou que Derek entregou exatamente o que a comissão técnica buscava no mercado.

"O Derek é um jogador extremamente tático: ataca o espaço, baixa a linha do adversário e deu uma assistência hoje porque arrastou bem a jogada", explicou.

O treinador também destacou a evolução de Victor Andrade, titular neste domingo (10), e a leitura de jogo de Dodô.

"O Victor Andrade, por exemplo, evoluiu nos aspectos táticos que cobrei na última coletiva e, por isso, foi titular e rendeu no jogo (...) o Dodô, na pressão, roubou a bola e fez o gol", analisou.