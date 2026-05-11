Roger pede desculpas aos técnicos do Náutico e recebe provocações dos Aflitos em goleada alvirrubra

Comandante do América-MG procurou Hélio e Guilherme dos Anjos à beira do gramado para selar a paz, mas não escapou da pressão e das vaias da torcida do Náutico

Roger Silva, técnico do América-MG, e Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Mourão Panda/América e Rafael Vieira/CNC)

Além da vitória alvirrubra por 4 a 0, o duelo entre Náutico e América-MG, neste domingo (10), foi palco para o aguardado reencontro entre a comissão técnica do Timbu, liderada por Hélio e Guilherme dos Anjos, e o técnico Roger Silva, hoje no comando mineiro.

O clima terminou com um pedido de desculpas antes da bola rolar e uma grande resposta do Náutico com a bola rolando.

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A polêmica teve origem no Pernambucano, quando Roger, ainda no comando do Sport, conquistou o título estadual sobre o Timbu. Na ocasião, o treinador afirmou que "havia estudado tanto o Náutico que sabia mais do adversário do que os próprios técnicos alvirrubros", declaração que foi recebida como um desrespeito profissional, especialmente por Guilherme dos Anjos.

Entretanto, o clima foi amenizado antes do apito inicial. À beira do gramado, Roger Silva procurou Hélio e Guilherme para se desculpar pessoalmente pelas falas.

Nas arquibancadas o torcedor alvirrubro não esqueceu. Durante todo o jogo, Roger Silva foi alvo dos alvirrubros. Além das vaias, gritos irônicos foram ouvidos nos Aflitos conforme os gols do Náutico iam saindo.

A goleada do Timbu por 4 a 0 fez o clube saltar para a 4ª posição na tabela, no G-6 da Série B. O próximo jogo do Náutico será diante do Operário, em Ponta Grossa, no sábado (16).