Náutico não vence o América-MG há quase 11 anos; confira retrospecto

O Náutico volta a enfrentar a equipe mineira neste domingo (10), às 16h, pela Série B

Partida entre América-MG x Náutico na Série B de 2015 (Divulgação / América-MG)

Buscando engatar o terceiro jogo de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebe o América-MG neste domingo (10), às 16h, nos Aflitos. O Timbu chega para o duelo, válido pela 8ª rodada, com um jejum de quase 11 anos sem vitória sobre o Coelho.

O último triunfo alvirrubro ocorreu no dia 5 de junho de 2015. Na ocasião, as equipes se enfrentaram pela 6ª rodada da Segundona, com o Náutico vencendo por 2 a 1 na Arena de Pernambuco. Apesar da vitória pernambucana, foi o América-MG quem conquistou o acesso à Série A ao fim daquela edição da competição.

Desde então, Timbu e Coelho se encontraram em outras cinco oportunidades, todas pela Série B. O retrospecto recente conta com três vitórias dos mineiros e dois empates, ambos com o mando alvirrubro.

O duelo deste domingo encerra um hiato de seis anos sem confrontos entre as equipes. O último encontro ocorreu em 2020, com empate por 0 a 0 nos Aflitos, resultado que acabou garantindo o acesso do Coelho à Série A.

Retrospecto prevalece em casa

Apesar do histórico recente desfavorável, o Náutico leva ampla vantagem diante do América-MG nos jogos como mandante. Em 13 partidas disputadas com o mando, o Timbu soma oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas.

Situação atual

Os comandados de Hélio e Guilherme dos Anjos chegam ao jogo na 8ª posição da tabela, com 10 pontos conquistados em sete rodadas. O América-MG, por sua vez, amarga a lanterna da Série B, com apenas dois pontos somados até aqui.



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