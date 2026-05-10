Náutico x América-MG: veja onde assistir, horário e escalações pela 8ª rodada da Série B

Vinícius, do Náutico, e Mastriani, do América-MG (Vinicius Silva/CNC e Mourão Panda / América)

Após sequência positiva como visitante (uma vitória e um empate) e buscando engatar o terceiro jogo de invencibilidade, o Náutico recebe o América-MG neste domingo (10), às 16h, nos Aflitos. A partida será válida pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Sportv e Premiere.

O jogo tem um ingrediente a mais: será o reencontro de Hélio e Guilherme dos Anjos, técnicos do Náutico, com Roger Silva, comandante do América-MG e ex-Sport. Roger foi campeão pernambucano este ano com o Leão em cima do Timbu e, depois da final, deu declarações que incomodaram principalmente Guilherme. Roger chegou a dizer que "estudou tanto o Náutico que sabia mais do adversário do que os próprios técnicos alvirrubros".

O Timbu chega ao duelo após superar o Athletic-MG e empatar com o Botafogo-SP em sequência de jogos longe do Recife. Este, aliás, será o reencontro da equipe com o torcedor após a dolorosa derrota por 3 a 0 para o São Bernardo.

A equipe alvirrubra busca melhorar o seu aproveitamento nos jogos nos Aflitos, possuindo apenas uma vitória e duas derrotas até aqui na Segundona. Compensando com pontos como visitante, o Náutico tem 10 pontos conquistados e mira o G6 da competição nacional nesta rodada.

O América-MG vive situação bem diferente neste início de Série B. Após sete jogos disputados, o Coelho amarga a lanterna do campeonato, sem ainda ter vencido e com apenas 2 pontos conquistados.

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Náutico

A comissão técnica alvirrubra terá que lidar com problemas para escalar a equipe neste domingo. O volante Luiz Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprirá suspensão. Para o seu lugar, a expectativa é do retorno de lesão de Leonai Souza.

No sistema ofensivo, Juninho segue fora por conta de uma lesão no joelho, que demanda maior tempo de recuperação. Em compensação, Paulo Sérgio vem treinando com a equipe e ganha chances de ser relacionado para iniciar entre os reservas.

Ademais, o restante da equipe do Timbu deve seguir a base que atuou nos jogos fora de casa. Demonstrando um bom desempenho quando foi acionado, já com dois gols marcados nesta Série B, o atacante Victor Andrade deverá seguir como opção para o segundo tempo no time de Hélio e Guilherme dos Anjos.

América-MG

Precisando de uma reação imediata na Série B, o América-MG visita o Náutico com alguns desfalques importantes. O técnico Roger Silva não poderá contar com o zagueiro Ricardo Silva, o lateral Dalbert, os meias Val Soares e Person, além do atacante Gabriel Barros.

A esperança do Coelho de vencer a primeira na competição nacional passa diretamente pelo centroavante Gonzalo Mastriani. O goleador uruguaio marcou três dos quatro gols da equipe nesta edição da Segundona. Além dele, os mineiros também contam com a experiência do atacante Willian Bigode.

Ficha do jogo



Náutico: Muriel, Matheus Ribeiro (Reginaldo), Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes; Leonai Souza, Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho e Derek. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.



América-MG: Gustavo, Léo Alaba, Nathan, Emerson e Paulinho; Yago Santos, Felipe Amaral e Yago Souza; Segovinha, Willian Bigode e Gonzalo Mastriani. Técnico: Roger Silva



Local: Estádio Esportes da Sorte Aflitos



Horário: 16h



Competição: Campeonato Brasileiro da Série B



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)



Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)



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