Muriel destaca importância do Náutico voltar a vencer em casa na Série B: "Resgatar essa identidade"

O arqueiro de 39 anos ressaltou a força histórica do Náutico nos Aflitos e aproveitou para convocar a torcida para o duelo contra o América-MG

Muriel, goleiro do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Precisando melhorar o desempenho nos jogos dentro de casa para alçar voos mais altos na Série B, o Náutico busca voltar a vencer nos Aflitos no duelo contra o América-MG. O Timbu recebe a equipe mineira neste domingo (10), às 16h, pela 8ª rodada da competição nacional.

Em entrevista coletiva, o goleiro Muriel falou sobre os resultados incômodos do clube alvirrubro como mandante, com duas derrotas e apenas uma vitória na Segundona. O arqueiro de 39 anos ressaltou a importância de triunfar nos Aflitos, destacando o peso histórico do estádio, e aproveitou para convocar o torcedor para o próximo duelo.

“A gente sabe da importância de jogar ao lado do nosso torcedor. O Náutico historicamente é um time muito forte dentro de casa, jogando nos Aflitos e com o apoio da nossa torcida. Então, a gente está dando o máximo para buscar vitórias também dentro de casa”, afirmou Muriel.

“É isso que a gente está buscando: resgatar essa identidade. Contamos com o apoio do torcedor e quero até fazer uma convocação para que ele venha lotar os Aflitos”, concluiu.



Situação na tabela

O Náutico vai para o duelo contra o América-MG na 8ª posição da tabela de classificação. O Timbu somou 10 pontos em sete jogos até aqui na Série B, com três vitórias, um empate e três derrotas.

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