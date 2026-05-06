Náutico tem plano de Recuperação Judicial homologado pela Justiça

Após aprovação na Assembleia Geral dos Credores, o plano foi homologado pela Justiça de Pernambuco

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

A Justiça de Pernambuco homologou, na última terça-feira (5), o plano de Recuperação Judicial do Náutico. Após a aprovação na Assembleia Geral dos Credores, ocorrida em dezembro de 2025, o plano foi homologado, em decisão assinada pelo juiz Nehemias de Moura Tenório, da 21ª Vara Cível da Capital.

Agora, o clube alvirrubro passa a aguardar os próximos trâmites legais para iniciar o pagamento de suas dívidas com os credores. O principal recurso destinado à RJ virá do dinheiro que o Náutico tem a receber da Arena de Pernambuco, atualizado para R$ 32,25 milhões.O plano aprovado que o Timbu executará foi dividido em três diferentes classes: trabalhistas, quirografários e micro e pequenas empresas. A votação do ano passado contou com 69,39% de aprovação pelos credores trabalhistas, principais débitos da Recuperação Judicial.

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