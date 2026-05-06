Náutico x América-MG: Hélio dos Anjos e Roger Silva se reencontram após a final do Pernambucano

Após ser campeão estadual, Roger agora comanda o clube mineiro e reencontra o Náutico pela Série B

Hélio dos Anjos, do Náutico, e Roger Silva, do América-MG (Rafael Vieira / CNC e Mourão Panda / América)

O jogo do próximo domingo (10), às 16h, entre Náutico e América-MG, pela Série B, traz um reencontro interessante na área técnica. Este será o primeiro duelo entre Hélio dos Anjos e Roger Silva desde a final do Campeonato Pernambucano, vencida pelo atual treinador do Coelho.

Na ocasião, o Sport de Roger demonstrou grande desempenho e venceu de maneira acachapante o Náutico por 3 a 0 na partida de volta, sagrando-se campeão estadual. Além de ter sido o primeiro título do jovem treinador, o confronto lhe deu sobrevida no comando do clube rubro-negro, mesmo ele não resistindo à demissão pouco tempo depois.

O encontro também ficou marcado por questões fora das quatro linhas. Em uma das declarações após o título, Roger Silva indicou que talvez conhecesse o Náutico mais do que quem estava no clube, enfatizando o tempo que passou estudando a equipe.

A declaração não foi bem vista pela comissão técnica alvirrubra. Em entrevista à Rádio Jornal, o técnico Guilherme dos Anjos chegou a externar o incômodo com a fala do companheiro de profissão.

“O Roger está começando e faz parte dar entrevista em momentos difíceis. A gente não gostou nem um pouco. É algo que eu nunca faria com um companheiro, falar que conheço mais o clube em que ele está do que ele mesmo”, disse o técnico do Timbu na época.

Atual realidade

A atual comissão técnica do Náutico chega para o reencontro nos Aflitos em ascensão, após engatar uma vitória e um empate como visitante na Série B. A equipe alvirrubra ocupa a 8ª colocação, com 10 pontos conquistados em sete rodadas.

Já Roger Silva vive um momento oposto no América-MG. Chegando ao clube em meio a uma má fase, o ex-treinador do Sport soma três derrotas em cinco jogos até aqui. O Coelho está afundado na lanterna da Segundona, com apenas 2 pontos somados.



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