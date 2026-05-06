Náutico poderá ter o retorno do volante Leonai Souza contra o América-MG

O experiente jogador está em processo final de transição física e já deverá participar dos treinamentos durante a semana no Náutico

Leonai Souza, volante do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Sofrendo com algumas peças em seu departamento médico, o Náutico poderá ganhar um retorno importante na próxima rodada da Série B. O volante Leonai Souza vive processo final de transição física e deverá treinar com o restante do elenco durante a semana no CT Wilson Campos.

A expectativa é de que, se não houver nenhuma intercorrência nas atividades, o experiente jogador esteja à disposição da comissão técnica alvirrubra para o duelo contra o América-MG, que acontece no próximo domingo (10), às 16h, nos Aflitos.

Titular no esquema de Hélio e Guilherme dos Anjos, Leonai desfalcou o Timbu nos últimos três compromissos da Segundona. Depois de cumprir suspensão contra o São Bernardo, o volante foi baixa com um edema na coxa contra Athletic-MG e Botafogo-SP.

Uma possível volta do atleta de 31 anos ajudaria o Náutico a repor o setor no confronto contra o Coelho. Isso porque o volante Luiz Felipe, substituto natural de Leonai, já é ausência confirmada por suspensão devido ao acúmulo de cartões amarelos.



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