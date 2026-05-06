Douglas Santos será garoto-propaganda na inauguração de novo placar dos Aflitos

Douglas Santos, lateral ex-Náutico (Reprodução/CNC)

O lateral-esquerdo Douglas Santos será o responsável por fazer o anúncio do novo placar eletrônico do estádio dos Aflitos neste domingo (10). O Náutico vai enfrentar o América-MG, às 16h, pela 8ª rodada da Série B. Revelado pelo Timbu, onde chegou a ser convocado para a Seleção em 2013, o jogador comemorou a oportunidade de voltar às origens.

“É um momento muito especial ter esse contato direto com a torcida alvirrubra. O Náutico faz parte da minha história, foi onde tudo começou, então poder apresentar uma novidade como essa, ver a casa cheia e sentir esse carinho de perto é algo que me deixa muito feliz e empolgado”, destacou Douglas Santos.

Com aproximadamente 40 m², o placar eletrônico vai ficar localizado no setor vermelho. O clube não precisou fazer nenhum tipo de investimento financeiro, uma vez que o equipamento foi fruto de uma parceria com a empresa Trend Mídia. O novo telão contará com maiores dimensões, recursos atualizados e nova tecnologia, ampliando a visibilidade para o público e permitindo a exibição de conteúdos de pré-jogo no estádio.

“É muito importante ver o clube evoluindo, ainda mais nesse momento de retorno à Série B do Brasileiro. Estruturas como essa mostram que o Náutico está no caminho certo, buscando crescer dentro e fora de campo. Espero que isso seja mais um passo importante e que o clube continue avançando cada vez mais”, completou o lateral.

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Atualmente, Douglas Santos atua no Zenit, onde soma mais de 200 jogos. Desde a temporada 2019/20 no país, o lateral já foi pentacampeão do Campeonato Russo e da Supertaça da Rússia, além de vencer duas vezes a Taça da Rússia. Ele também tem o ouro olímpico com a seleção brasileira na Rio 2016.

O lateral-esquerdo surgiu no sub-17 do Náutico em 2011. Em 2012, o paraibano já estava nos profissionais do Timbu, tendo sido dono da posição até a temporada de 2013, quando acertou com a Udinese, da Itália.

