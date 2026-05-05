Após fazer sua parte como visitante, Náutico busca recuperar confiança em casa na Série B

Posicionado entre os piores mandantes, o Náutico tenta se redimir nos Aflitos na temporada

Equipe do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Após fazer sua parte e deixar boas impressões em dois jogos como visitante, o Náutico retornou ao Recife com uma vitória e um empate, somando quatro pontos na tabela da Série B. Agora, o Timbu tenta recuperar a confiança nos jogos em casa na competição nacional.

Para isso, os pernambucanos recebem o América-MG no próximo domingo (10), às 16h, em partida válida pela 8ª rodada da Segunda Divisão nacional.

Se fora de casa o clube alvirrubro divide a melhor campanha com o São Bernardo (sete pontos conquistados), o aproveitamento cai drasticamente como mandante. Nos três jogos nos Aflitos até aqui, o Náutico acumula duas derrotas e apenas uma vitória.

O “débito” da equipe com a torcida nos jogos em casa já vem desde a final do Pernambucano, quando o Timbu foi superado de maneira acachapante pelo Sport. Nas primeiras rodadas da Série B, os resultados frustrantes se sucederam.

O Náutico, porém, busca se redimir como mandante na temporada e aproveitar a maré positiva, podendo emendar três jogos de invencibilidade pela Segundona. Os alvirrubros almejam um desempenho mais convincente para fazer valer o fator casa e equilibrar o aproveitamento nos mandos de campo na competição.

Presença do público e má fase do adversário

Apesar do retrospecto recente negativo, a expectativa é de que a torcida do Náutico compareça em bom número ao estádio dos Aflitos. Com ingressos sendo comercializados com antecedência e o otimismo do torcedor nos últimos jogos, a nação alvirrubra se fará presente em sua casa.

Outro fator determinante para a retomada da confiança do Timbu é a má fase do seu adversário. Afundado na lanterna da Série B, o América-MG ainda não sabe o que é vencer na competição, tendo somado apenas dois pontos na tabela.



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