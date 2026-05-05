Próximo adversário do Náutico, América-MG ainda não venceu na Série B

Após sete rodadas, o clube mineiro está afundado na lanterna da competição, com apenas 2 pontos conquistados

Elenco do América-MG na Série B do Campeonato Brasileiro (Mourão Panda / América)

Após uma sequência de dois jogos como visitante, o Náutico volta a atuar nos Aflitos pela Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (10), às 16h, o Timbu recebe o América-MG pela 8ª rodada. O adversário alvirrubro chega para o duelo em má fase e ainda sem ter vencido na Segundona.

Após sete rodadas, o clube mineiro está afundado na lanterna da competição, com apenas 2 pontos somados. O Coelho conta com uma campanha de dois empates e cinco derrotas na Série B, vindo, inclusive, de dois revezes em sequência.

O momento ruim do América-MG não se restringe apenas ao campeonato nacional. Pela Copa Sul-Sudeste, a equipe mineira também não vem engrenando e possui apenas 5 pontos após cinco rodadas disputadas, ocupando o 4º lugar do Grupo B e já eliminada na primeira fase.

Buscando novos resultados na temporada, o Coelho optou pela contratação do técnico Roger Silva, ex-Sport, para o comando técnico. Até aqui, no entanto, o treinador conta com apenas uma vitória, um empate e três derrotas pela equipe.

Antes de visitar o Náutico, o América-MG tem mais um compromisso pela Copa Sul-Sudeste, quando recebe o Cianorte nesta quarta-feira (6), na Arena Independência. O jogo poderá elevar ainda mais a pressão dentro do clube, afetando a continuidade do trabalho do técnico Roger Silva.

Náutico com semana cheia de preparação

Enquanto o seu adversário entrará em campo pela copa regional, o Náutico tem mais uma semana livre para se preparar para o duelo. A equipe alvirrubra já desembarcou no Recife e retornou aos trabalhos nesta terça-feira (5), no CT Wilson Campos.

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