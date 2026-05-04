Vindo do banco de reservas, Victor Andrade surge como talismã e vem garantindo pontos ao Náutico na Série B

O atacante faz o time crescer ofensivamente quando é acionado e já soma dois gols pelo Náutico na temporada

Victor Andrade, atacante do Náutico, em partida contra o Botafogo-SP (Vinicius Silva/CNC)

Com dificuldades ofensivas neste início de Série B, o Náutico vem contando com uma espécie de talismã no banco de reservas. O atacante Victor Andrade vem sendo decisivo ao ser acionado durante os jogos, garantindo pontos importantes para o Timbu na tabela de classificação.

Chegando aos Aflitos para a disputa da Série B, Victor Andrade já realizou seis partidas pelo Náutico, todas iniciando como reserva. O atleta de 30 anos vem fazendo a equipe crescer ofensivamente quando entra em campo, o que resultou em dois gols marcados nas últimas duas partidas.

Contra o Athletic-MG, Victor foi acionado para destravar o 0 a 0 de muita dificuldade para o Náutico. O camisa 11 deu conta do recado e marcou um belo gol para dar a vitória aos alvirrubros em São João del-Rei.

Diante do Botafogo-SP, o Timbu se encontrava mais uma vez em situação difícil, dessa vez perdendo o jogo por 1 a 0. Victor Andrade, no entanto, precisou apenas de 11 minutos em campo, após entrar no intervalo, para marcar o gol de empate. O atacante ainda passou perto de virar o jogo na reta final do duelo, mas finalizou para fora.

Responsável direto por quatro pontos do Timbu na competição, Victor Andrade também vai reencontrando bons números em sua passagem no Náutico. Com apenas seis jogos, o atacante já dobrou o número de gols marcados da última temporada, quando balançou as redes apenas uma vez na passagem pelo São Bernardo.

O ponta recém-chegado divide a artilharia alvirrubra na Série B ao lado de Vinícius, ambos com dois gols anotados. Ao todo, o Náutico conta apenas com cinco gols na competição nacional, com Igor Fernandes completando a lista com um gol.



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