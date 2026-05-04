Náutico divulga venda de ingressos para o duelo contra o América-MG nos Aflitos

O torcedor do Náutico poderá garantir a sua presença na partida do próximo domingo (10), às 16h, pela Série B

Torcida do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / CNC)

Após uma sequência de dois jogos como visitante pela Série B, o Náutico volta a atuar em casa na competição nacional. O Timbu já divulgou a venda de ingressos para o duelo contra o América-MG, que acontece no próximo domingo (10), às 16h, nos Aflitos.

Desde o último sábado (2), os sócios alvirrubros já puderam garantir presença no estádio por meio de check-in na plataforma exclusiva para associados (clique aqui). Ainda nesta segunda-feira (4), às 19h, os ingressos também serão disponibilizados para o público geral.

Os valores das entradas custarão entre R$ 180 e R$ 30, dependendo do tipo de ingresso e do setor do estádio. A torcida poderá adquirir o bilhete através do site da FutebolCard, com o acesso ao estádio se dando exclusivamente por biometria facial.

Vale lembrar que crianças até 7 anos e 11 meses têm gratuidade assegurada. A partir dos 8 anos, o cadastro biométrico também passa a ser obrigatório.

Valores dos ingressos:

Caldeirão: R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada)

Hexa: R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada)

Vermelho: R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada)

Cadeira: R$ 180 e R$ 90 (meia-entrada)

Visitante: R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada)



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