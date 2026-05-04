Metamorfose: Náutico marcou todos os seus gols durante o segundo tempo na Série B

Com cinco gols, o Náutico só balançou as redes durante a etapa complementar nesta Segundona

Equipe do Náutico em partida pela Série B (Vinicius Silva / CNC)

Evoluindo de desempenho durante as partidas para buscar resultados adversos, o Náutico vive uma metamorfose em relação aos gols marcados na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu só balançou as redes durante o segundo tempo de seus jogos na Segundona.

Em sete jogos disputados, o clube alvirrubro conta com cinco gols marcados na etapa complementar, enquanto ainda não foi às redes nos primeiros tempos dos jogos.

Depois de passar em branco na estreia da Série B, contra o Criciúma, o Náutico iniciou a sua saga marcando os dois gols da virada sobre o Atlético-GO durante o segundo tempo.

Desde então, o Timbu sempre contou com uma segunda etapa inspirada para buscar resultados. Na 3ª rodada, a equipe marcou aos 33 minutos para vencer a Ponte Preta por 1 a 0. Contra o Athletic-MG, foi também na etapa complementar que os alvirrubros marcaram o gol solitário da partida.

Na última rodada, contra o Botafogo-SP, mais uma vez o Náutico passou em branco nos primeiros 45 minutos e contou com um futebol de baixo desempenho. No segundo tempo, a equipe evoluiu em campo e buscou o empate por 1 a 1, indo às redes aos 13 minutos.

Se por um lado os gols na reta final mostram o poder de reação da equipe e a capacidade de melhorias táticas no intervalo dos jogos, as atuações da primeira parte vão deixando a desejar, fazendo o Náutico nunca trabalhar com segurança à frente do placar.

Situação na tabela

Mesmo marcando gols em apenas um tempo, o Náutico conta com três vitórias, um empate e três derrotas na Série B até aqui. Antes do complemento da 7ª rodada, o Timbu ocupa a 8ª posição na tabela, com 10 pontos conquistados.

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