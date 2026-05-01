Com déficit de R$ 18,5 milhões no exercício, Náutico divulga balanço financeiro de 2025

O saldo negativo superou, com sobras, o de 2024, que apontava um déficit de R$ 1,4 milhão

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. (Rafael Vieira)

No fim da última quinta-feira (30), o Náutico divulgou oficialmente o seu balanço financeiro da temporada de 2025. O documento apontou um déficit no exercício de R$ 18,5 milhões, com a ressalva do clube a receitas e despesas a curto prazo, o que traria o valor para um saldo negativo de R$ 7,71 milhões.

Os valores superaram, com sobras, o balanço de 2024, que apontou um déficit de R$ 1,4 milhão nas contas do clube.

Receitas e despesas

Ao longo do ano, o Timbu teve uma receita líquida de R$ 30,8 milhões, aumentando expressivamente em relação aos R$ 24 milhões obtidos no ano anterior (ambas as temporadas com o time na Série C). Segundo o clube, as rendas com a bilheteria (R$ 7 milhões) e os valores recebidos por direitos de transmissão (R$ 7,82 milhões) foram os principais fatores para o incremento da receita.

Em compensação, as despesas quase dobraram em relação à temporada anterior. O clube alvirrubro fechou 2024 com gastos de R$ 25,7 milhões. Em 2025, as despesas subiram para R$ 48,5 milhões, com destaque para os R$ 12,3 milhões gastos com o futebol profissional.

Avaliação do clube

Segundo o diretor financeiro do Náutico, Leonardo Pifano, o balanço do exercício ainda não reflete os impactos positivos que o clube terá financeiramente no futuro. O dirigente também creditou o aumento das receitas ao engajamento do torcedor do Timbu.

“Esse balanço contábil que o Náutico apresentou ainda não trouxe os impactos positivos que a Recuperação Judicial e o cumprimento da sentença da Arena de Pernambuco vão gerar nos números do clube nos próximos exercícios. A gente consegue perceber um incremento forte nas receitas do clube em 2025, puxado basicamente pelo engajamento do torcedor. O resultado com bilheteria é bem significativo e mostra que o torcedor atendeu ao chamado para a campanha do acesso (Série B)”, detalhou Leonardo Pifano.

Valores a receber da Arena de Pernambuco

Ainda no balanço financeiro divulgado pelo Náutico, foi detalhada a situação judicial envolvendo a Arena de Pernambuco. O clube atualizou para R$ 32,25 milhões o valor que tem a receber do estádio. Desse total, R$ 23 milhões são referentes à multa contratual, enquanto R$ 9,2 milhões correspondem à indenização para o clube.

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