Botafogo-SP x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pela 7ª rodada da Série B

Com bom aproveitamento como visitante, o Náutico visita a equipe paulista neste sábado (2), em Ribeirão Preto

Partida do Náutico contra o Athletic pela Série B (Maik Ribeiro / CNC)

Após vencer o Athletic-MG, o Náutico segue para o segundo jogo seguido fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), às 16h, o Timbu visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida será válida pela 7ª rodada e terá transmissão da ESPN, Disney+, Canal Goat e RedeTV.

Para além da vitória recente em Minas Gerais, o Náutico também superou o Atlético-GO como visitante nesta Série B, ostentando a segunda melhor campanha fora de casa na competição. A equipe tenta seguir com bom aproveitamento nessa condição para pontuar em São Paulo e subir na tabela.

Após seis rodadas, o Timbu é o 8º colocado na classificação, com 9 pontos conquistados. O Botafogo-SP, por sua vez, ocupa o 10º lugar e soma 8 pontos até aqui na competição nacional.

No retrospecto geral, Timbu e Pantera possuem equilíbrio nos confrontos ao longo da história. Em três partidas realizadas entre as equipes, o Náutico obteve uma vitória, um empate e uma derrota.

Náutico

Para visitar o Botafogo-SP, a comissão técnica do Náutico não contará com dois jogadores importantes do elenco. O volante Leonai Souza e o atacante Paulo Sérgio ainda se recuperam de problemas musculares e desfalcam a equipe.

Além da dupla, o atacante Juninho sofreu uma lesão mais séria no joelho e ainda não tem perspectiva de retorno. De resto, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos devem ter todo o elenco alvirrubro à disposição.

É esperado que Luiz Felipe siga sendo o substituto natural de Leonai Souza na vaga de volante. Para o ataque, Júnior Todinho e Victor Andrade disputam o lugar de Juninho na ponta. Na vaga de Paulo Sérgio, Derek deve seguir como titular no comando de ataque.

Botafogo-SP

A Pantera chega para o duelo em um período de maior oscilação na Série B. Depois de vencer os dois primeiros compromissos, o Botafogo-SP acumula quatro jogos sem vitória, com duas derrotas e dois empates.

O técnico Cláudio Tencati não poderá contar com o goleiro Victor Souza, os zagueiros Ericson, Carlão e Jonathan, além do atacante Guilherme Queiroz. Em compensação, o comandante ganha os retornos do volante Rafael Gava e do atacante Hygor.

Ficha do jogo



Botafogo-SP: Jordan, Gabriel Inocêncio, Vilar, Wallace e Patrick Brey; Leandro Maciel, Rafael Gava e Everton Morelli; Kelvin, Zé Hugo e Hygor. Técnico: Claudio Tencati



Náutico: Muriel, Mateus Ribeiro, Mateus Silva, Betão e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho (Victor Andrade), Vinícius e Derek. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.



Horário: 16h



Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto



Competição: Série B do Campeonato Brasileiro



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

Quarto Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosario (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)



Transmissão: ESPN, Disney+, Canal Goat e Rede TV

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