Náutico: Hélio dos Anjos ressalta dificuldades de encarar o Botafogo-SP, mas pondera: "Vamos nos superar"

O técnico do Náutico citou o tempo maior de recuperação do adversário e o calor como obstáculos para o jogo deste sábado (2), em Ribeirão Preto

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após vencer o Athletic-MG fora de casa, o Náutico se prepara para mais um desafio longe dos Aflitos na Série B, dessa vez pela 7ª rodada. Neste sábado (2), às 16h, o Timbu visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, em duelo que promete equilíbrio.

Em entrevista coletiva pré-jogo, o técnico Hélio dos Anjos fez questão de ressaltar as dificuldades do confronto contra a Pantera. O comandante alvirrubro citou o maior tempo de recuperação do adversário e o calor no horário da partida como obstáculos, mas ponderou que o Náutico irá se superar.

“A gente vai sair agora para um jogo dificílimo, onde o adversário tem cinco dias a mais de recuperação do que nós. O adversário aproveitou para recuperar jogadores contundidos que não vinham atuando. Isso vai trazer mais dificuldades para nós, e a gente tem que estar preparado. É uma competição muito forte e de muito equilíbrio, onde a gente precisa competir para tentar sair com o resultado positivo”, projetou Hélio dos Anjos.

“O time deles ganhou tempo de recuperação nos últimos dias e mais alternativas para a escalação. Estamos atentos a isso, mas não vamos nos apegar ao fato de eles terem mais tempo de recuperação. Acho que a igualdade dentro de campo vai ser grande, porque vamos nos superar. É novidade jogar às 16h nessa região, pois estará muito quente. Mas, acima de tudo, temos consciência de que podemos fazer melhor do que vínhamos fazendo até agora”, completou.

Situação na tabela

O Náutico visita o clube paulista ocupando a 8ª posição na tabela da Série B, com 9 pontos conquistados após seis rodadas. O Botafogo-SP, por sua vez, é o 10º colocado, com 8 pontos somados. A Pantera, aliás, não vence desde a 2ª rodada da competição.

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