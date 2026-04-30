Ídolo do Náutico, Kuki completa 55 anos e recebe homenagem do Timbu

Terceiro maior artilheiro da história do Timbu, o eterno camisa 11 recebe homenagens do clube e da torcida, celebrando a data após superar um problema de saúde no último ano.

Náutico celebra os 55 anos de Kuki. (Foto: Léo Lemos/CNC)

O futebol pernambucano celebra o aniversário de um de seus personagens mais marcantes das últimas décadas nesta quinta-feira (30). O ídolo alvirrubro Kuki completa 55 anos de idade.

Os números do atacante confirmam a idolatria com a torcida do N áutico. Com 184 gols marcados em 387 jogos pelo Timbu, Kuki é o 3º maior artilheiro da história do clube, ficando atrás apenas de Bita (223) e Fernando Carvalheira (185). Além disso, ele é o quarto jogador que mais vezes vestiu o manto alvirrubro.

O ex-atleta sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC isquêmico) em abril de 2025 e ficou internado para tratar o quadro. Kuki recebeu alta hospitalar e seguiu um processo gradual de recuperação plena após o susto.

A reverência não é por acaso. Kuki chegou aos Aflitos em 2001 e foi peça fundamental da equipe que quebrou o jejum de títulos estaduais no ano do centenário do clube.

Nas redes sociais, o Náutico celebrou o aniversário de Kuki com uma homenagem.

"Hoje é dia de comemorar os 55 anos do ídolo alvirrubro: Sílvio Luiz Borba da Silva, o nosso Kuki! Referência de raça, entrega e amor pelo Náutico, Kuki marcou gerações e segue sendo motivo de orgulho para toda a Nação Alvirrubra. Sua história segue viva no clube e na torcida. Parabéns, ídolo! Muita saúde, felicidade e sucesso sempre!", publicou o clube.

Hoje é dia de comemorar os 55 anos do ídolo alvirrubro: Sílvio Luiz Borba da Silva, o nosso Kuki! ????????



Referência de raça, entrega e amor pelo Náutico, Kuki marcou gerações e segue sendo motivo de orgulho para toda a Nação Alvirrubra. Sua história segue viva no clube e na torcida.… pic.twitter.com/xx3aKiKd2z — Náutico (@nauticope) April 30, 2026



