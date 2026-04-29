Duas versões: Náutico equilibra pontos na Série B como um dos piores mandantes e o 2º melhor visitante

Com 50% de aproveitamento na competição, o Náutico vem conquistando os seus pontos com uma dualidade na campanha

Partida entre Athletic-MG x Náutico pela Série B (Maik Ribeiro / CNC)

Após seis rodadas da Série B, o Náutico realiza uma campanha de 50% de aproveitamento, conquistando 9 pontos e ocupando a 8ª posição na tabela de classificação. Apesar dos números equilibrados, a campanha alvirrubra vem sendo marcada por uma dualidade no desempenho como mandante e como visitante.

O Timbu não vem conseguindo fazer valer o fator casa até aqui na Segundona, acumulando duas derrotas e apenas uma vitória nos três jogos nos Aflitos. Este rendimento coloca a equipe como o 5º pior mandante do campeonato, à frente apenas de Londrina, Cuiabá, América-MG e CRB.

A compensação na campanha do Náutico vem com os resultados conquistados longe do Recife. Nas três visitas do Timbu até aqui, o clube saiu vitorioso em duas ocasiões (Atlético-GO e Athletic-MG). A única derrota na condição de visitante foi para o Ceará, por 1 a 0, em jogo em que os alvirrubros colocaram três bolas na trave.

Os números apontam o Náutico como o segundo melhor visitante desta edição da Série B, ficando apenas atrás do São Bernardo, que conquistou 7 pontos fora de casa em três partidas.

O panorama poderá sofrer mudanças, com o Timbu realizando, pela primeira vez, duas partidas seguidas longe dos Aflitos. Após vencer o Athletic em Minas Gerais, o clube alvirrubro enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O duelo ocorre neste sábado, 2 de maio, às 16h, e será válido pela 7ª rodada.

Para realizar uma Série B de alto nível competitivo, o Náutico busca evoluir o baixo aproveitamento nos jogos em casa. Os pernambucanos também tentam manter o rendimento como visitante, que já vem com números expressivos desde o início do trabalho de Hélio dos Anjos.

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