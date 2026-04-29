Náutico lança oficialmente novas camisas da Reebok para a sequência da temporada

As camisas do novo fornecedor de material esportivo foram apresentadas pelo Náutico nesta quarta-feira (29)

Novas camisas do Náutico assinadas pela Reebok (Divulgação / Náutico)

Após meses de espera, o Náutico lançou oficialmente as novas camisas da Reebok para a sequência da temporada. A apresentação dos uniformes da nova fornecedora de material esportivo ocorreu nesta quarta-feira (29).

Com direito a vídeo nas redes sociais fazendo referência à origem do clube no remo, o Timbu apresentou as camisas alvirrubra e branca. Enquanto o uniforme principal traz detalhes em azul, o manto alternativo aposta em um modelo mais tradicional, com pequenos detalhes na camisa.

“Nascemos de muitas origens. De diferentes histórias. O tempo avança. E o Clube evolui com ele. Mas o sentimento permanece e atravessa gerações. Seja bem-vinda, Reebok.”, escreveu o clube no anúncio.

A pré-venda das novas camisas do Náutico será realizada na Timbushop, com possibilidade de o torcedor alvirrubro adquirir de forma online ou presencial. Os uniformes estão custando R$ 439,90 e têm entrega prevista a partir do dia 8 de maio. A Reebok também inicia as vendas em sua plataforma online ou em suas lojas físicas.

A estreia do novo uniforme do Timbu ocorrerá no próximo sábado, 2 de maio, quando o clube visita o Botafogo-SP pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Essa camisa representa muito mais do que um novo uniforme. Ela traduz a essência do Náutico, construída por gerações, e reforça o orgulho de pertencer a essa história, que segue viva e em constante evolução. Que seja o início de uma grande parceria com a Reebok”, externou o presidente Bruno Becker sobre o lançamento.

A parceria do Náutico com a marca americana ocorre após o fim do contrato com a Diadora, que assinou os uniformes do clube nos últimos anos. Além do Timbu, a Reebok também patrocina Santa Cruz, Botafogo e Guarani no futebol brasileiro.

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Confira imagens das novas camisas: