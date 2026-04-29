Náutico anuncia saída do diretor geral Luciano Leonídio

Diretor geral do Náutico, Luciano Leonídio (Divulgação/CNC)

O Náutico confirmou, nesta quarta-feira (29), a saída do diretor geral Luciano Leonídio. O dirigente decidiu encerrar sua passagem pelo comando administrativo do Timbu após aceitar uma nova proposta profissional. Segundo a nota oficial do clube, a saída ocorre em comum acordo e com foco na preservação da continuidade dos projetos em curso.

Leonídio seguirá exercendo suas funções até o dia 30 de abril e, na sequência, participará de um período de transição, a fim de garantir continuidade aos processos internos da instituição.

Durante sua passagem pelo Náutico, o dirigente teve atuação destacada na reorganização administrativa do clube, com foco na qualificação do quadro profissional e no aprimoramento de rotinas e processos. A gestão também priorizou a construção de uma estrutura mais estratégica e sustentável.

Em nota, Luciano Leonídio agradeceu pela oportunidade e ressaltou o orgulho de ter contribuído em um momento considerado importante para o clube. “Poder contribuir em um momento tão importante do Clube é motivo de orgulho, ajudando a estruturar projetos, fortalecer parcerias e pensar o Náutico de forma mais estratégica e sustentável”, afirmou.

O Náutico, por sua vez, agradeceu pelos serviços prestados ao longo dos últimos meses e desejou sucesso ao profissional na continuidade de sua carreira.

Até o momento, o clube não anunciou quem assumirá o cargo de diretor geral.