Hélio dos Anjos projeta dificuldades na Série B e pede compreensão à torcida do Náutico

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O clima no Náutico é de alívio, mas não de relaxamento. O técnico Hélio dos Anjos avaliou com franqueza o momento do Timbu na Série B após mais uma rodada da competição. O Alvirrubro conquistou sua terceira vitória no campeonato, a segunda longe dos seus domínios, chegou aos nove pontos e assumiu a oitava colocação na tabela de classificação.

Apesar do resultado positivo, o treinador adotou um discurso realista e, em alguns momentos, até cauteloso sobre o desempenho da equipe. Hélio destacou que o ambiente interno do clube é de cobrança constante e que os próprios jogadores são os primeiros a sentir os efeitos das críticas.

“Ninguém acha comum perder. Ninguém aqui brinca com o Náutico. Esses jogadores, independente de qualidade ou de jogo bom ou ruim, têm sido profissionais", afirmou o comandante.

Hélio dos Anjos também foi enfático ao analisar o cenário geral da competição. Em sua visão, a Série B é marcada por alto nível de equilíbrio e forte competitividade, o que impede qualquer equipe de se destacar com ampla superioridade. “Nós não vamos sobrar nessa competição, nem dentro de casa e nem fora de casa”, afirmou.

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O próximo desafio do Náutico será diante do Botafogo-SP, no próximo sábado (02), em Ribeirão Preto, pela sétima rodada da Série B. Hélio chamou atenção para as dificuldades do confronto, citando o longo período de descanso do adversário, que teve cerca de dez dias de preparação, além da possibilidade de retorno de jogadores importantes ao elenco paulista.

“O Botafogo-SP está descansando há uns 10 dias. É um time forte”, destacou.

Outro fator destacado pelo treinador foi o clima. A partida está prevista para ser disputada no período da tarde, em um horário de forte calor na cidade do interior paulista. Segundo ele, o Náutico já está preparado para lidar com essas condições, que historicamente exigem maior desgaste físico dos atletas.

Por fim, o comandante alvirrubro reforçou um pedido de apoio contínuo à torcida, mas direcionado ao clube e não ao treinador. "O apoio que estou pedindo não é para o Hélio dos Anjos, é para que as pessoas entendam que o Náutico terá seus problemas. É um campeonato de muita regularidade e equilíbrio", finalizou o técnico.

