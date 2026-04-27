Hélio dos Anjos enaltece empenho do Náutico após vitória, mas ressalta: "Não vamos sobrar na competição"
O técnico do Náutico celebrou o triunfo fora de casa contra o Athletic-MG, mas ponderou sobre o equilíbrio da Série B
Publicado: 27/04/2026 às 23:11
O Náutico bateu o Athletic-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira (27), e voltou a vencer pela Série B. O Timbu conquistou o terceiro triunfo na competição, sendo o segundo na condição de visitante, chegou aos 9 pontos e assumiu a 8ª posição.
Após a partida, o técnico Hélio dos Anjos enalteceu o empenho da equipe alvirrubra fora de casa. O treinador também fez questão de ressaltar que o Náutico não sobrará na disputa da Segundona, que vem sendo marcada pelo equilíbrio em 2026.
“Foi mais um resultado fora de casa, mais uma vitória. Para mim, não importa nada você estar em 8º colocado. O que nos chama a atenção é que nós já temos o segundo melhor aproveitamento fora de casa. Eu acredito que a equipe vai sempre ter dificuldade. As pessoas acham que o Náutico, em uma competição como essa, vai ser sempre absoluto. Não vai ser”, disse Hélio dos Anjos.
“Até a 38ª rodada, não temos condições de ser absolutos, mas temos condições de guerrear, nos aplicar e tentar o resultado, como foi hoje aqui. Resultado bom para nós dentro de campo, conquistamos, e agora vamos tentar pontuar em Ribeirão Preto. O torcedor do Náutico tem que entender: nós não vamos sobrar nessa competição, seja dentro ou fora de casa. Vai ser um campeonato de muita regularidade e equilíbrio, e tomara que tenhamos a capacidade de superar as adversidades”, concluiu o treinador.
O Náutico volta a campo no próximo sábado, 2 de maio, quando visita o Botafogo-SP pela 7ª rodada da Série B.
