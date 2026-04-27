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FIM DE JEJUM

Decisivo para o Náutico contra o Athletic-MG, Victor Andrade volta a balançar as redes após mais de sete meses

O último gol do atacante do Náutico havia sido ainda em setembro de 2025, quando atuava pelo São Bernardo

Caio Antunes

Publicado: 27/04/2026 às 22:23

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Victor Andrade, atacante do Náutico/Maik Ribeiro / CNC

Victor Andrade, atacante do Náutico (Maik Ribeiro / CNC)

Autor de um belo e decisivo gol para o Náutico no duelo desta segunda-feira (27) contra o Athletic-MG, o atacante Victor Andrade voltou a balançar as redes após mais de sete meses. Esse foi o primeiro gol do atleta de 30 anos pelo Timbu, na quinta partida disputada.

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Antes, Victor Andrade já havia feito sete partidas pelo São Bernardo em 2026, não tendo anotado nenhum gol. A última bola na rede do atacante ocorreu pelo próprio Tigre do ABC, ainda na disputa da Série C de 2025. O gol em questão aconteceu contra o Londrina, no dia 6 de setembro do ano passado, pelo quadrangular de acesso.

Sendo utilizado sempre vindo do banco de reservas desde a sua chegada ao Náutico, Victor Andrade vem dando respostas positivas para a comissão técnica, sendo coroado com o primeiro gol anotado no duelo fora de casa pela 6ª rodada da Série B.

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