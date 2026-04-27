Decisivo para o Náutico contra o Athletic-MG, Victor Andrade volta a balançar as redes após mais de sete meses

O último gol do atacante do Náutico havia sido ainda em setembro de 2025, quando atuava pelo São Bernardo

Victor Andrade, atacante do Náutico (Maik Ribeiro / CNC)

Autor de um belo e decisivo gol para o Náutico no duelo desta segunda-feira (27) contra o Athletic-MG, o atacante Victor Andrade voltou a balançar as redes após mais de sete meses. Esse foi o primeiro gol do atleta de 30 anos pelo Timbu, na quinta partida disputada.

Antes, Victor Andrade já havia feito sete partidas pelo São Bernardo em 2026, não tendo anotado nenhum gol. A última bola na rede do atacante ocorreu pelo próprio Tigre do ABC, ainda na disputa da Série C de 2025. O gol em questão aconteceu contra o Londrina, no dia 6 de setembro do ano passado, pelo quadrangular de acesso.

Sendo utilizado sempre vindo do banco de reservas desde a sua chegada ao Náutico, Victor Andrade vem dando respostas positivas para a comissão técnica, sendo coroado com o primeiro gol anotado no duelo fora de casa pela 6ª rodada da Série B.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

