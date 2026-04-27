Com belo gol de Victor Andrade, Náutico vence o Athletic-MG fora de casa e sobe na tabela da Série B

Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Maik Ribeiro /CNC)

Após duas derrotas seguidas, o Náutico reencontra o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (27), o Timbu venceu o Athletic-MG por 1 a 0 fora de casa, em partida válida pela 6ª rodada da Segundona. Em jogo de pouca emoção, o gol solitário da partida foi marcado por Victor Andrade, aos 36 minutos do segundo tempo, após um belo chute do meio da rua.

O resultado fez o clube alvirrubro pegar o elevador na tabela de classificação, assumindo a 8ª posição no fechamento da rodada, com 9 pontos conquistados. O Náutico volta a campo no próximo sábado, 2 de maio, quando visita o Botafogo-SP pela 7ª rodada da Série BO Athletic-MG, por sua vez, caiu para a 13ª posição na tabela com o revés, estacionando nos 8 pontos somados. O próximo compromisso do Esquadrão na Segundona será contra o Vila Nova, fora de casa.Promovendo os retornos de Betão e Júnior Todinho ao time titular, a comissão técnica do Náutico também optou pela utilização de Igor Fernandes na lateral-esquerda no esquema inicial. O Timbu, porém, iniciou a partida sofrendo um susto em São João del-Rei. Com apenas três minutos, o Athletic construiu boa jogada pelo lado direito, que terminou com finalização de Kauan Rodrigues para a defesa de Muriel.Aos 12, o arqueiro alvirrubro precisou fazer nova intervenção após chute de fora da área de Kauan Rodrigues, em jogada que se iniciou com um erro de passe de Mateus Silva na saída de bola. Começando o jogo com um maior volume, o clube mandante sofreu um forte desfalque na partida. O artilheiro português Ronaldo Tavares precisou deixar a partida com uma lesão no joelho. Para o seu lugar, o Esquadrão acionou Samuel Otusanya, ex-jogador do Náutico.O Timbu continuou sofrendo forte pressão do Athletic. Com 21 minutos e após falta cobrada na área, o zagueiro João Miguel cabeceou acertando o travessão alvirrubro. Ao decorrer da primeira etapa, o Náutico equilibrou as ações e passou a reter mais a posse de bola, mas sem constituir jogadas concretas de gol.Já aos 35 minutos, o Athletic voltou a ter o domínio das ações e concluiu novamente com perigo ao gol. Após triangulação por dentro, Ian Luccas invadiu a área e parou em mais uma defesa importante de Muriel. O Timbu respondeu e assustou com finalização de cabeça de Júnior Todinho, para fora do gol, após levantamento de Igor Fernandes.O primeiro tempo se encerrou com o Náutico seguindo com dificuldades de ter o protagonismo do confronto. A equipe do técnico Hélio dos Anjos apostou em uma proposta de esperar o adversário atuando fora de casa, pouco chegando ao gol na primeira etapa.O Náutico voltou para a segunda etapa sendo mais presente no campo ofensivo, sobretudo com jogadas de Dodô pelo lado esquerdo de ataque. O bom momento alvirrubro foi passageiro, com o Athletic voltando a tomar o controle das ações na partida.Precisando melhorar ofensivamente, a comissão técnica alvirrubra promoveu as entradas do lateral-esquerdo Yuri Silva e do atacante Victor Andrade. Pouco tempo depois, Felipe Saraiva também foi acionado para tentar destravar o ataque do Timbu, mas sem sucesso.O Náutico seguiu com grandes dificuldades para criar ações ofensivas, enquanto o Athletic também diminuiu o ritmo após bom primeiro tempo. Com 32 minutos, o clube alvirrubro finalizou perigosamente com Dodô, após erro defensivo da equipe mineira.Em um jogo de pouca inspiração coletiva, foi a jogada individual que fez os alvirrubros tirarem o zero do placar. Na marca dos 36 minutos, Victor Andrade carregou a bola pelo meio e acertou um grande chute do meio da rua, marcando um golaço e abrindo o marcador para o Náutico, no gol solitário da partida.Luan Polli; Douglas Silva (Dixon Vera), Felipe Vieira, João Miguel e Zeca; Ian Luccas (Pedro Oliveira), Cabezas e Kauan Rodrigues; Gustavinho (Kauan Lindes), Marcelo e Ronaldo Tavares (Otusanya). Técnico: Alex de Souza.Muriel, Matheus Ribeiro, Betão, Mateus Silva (Yuri Silva) e Igor Fernandes; Luiz Felipe (Samuel), Wenderson (Ramon Carvalho) e Dodô; Júnior Todinho (Felipe Saraiva), Vinícius (Victor Andrade) e Derek. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.: Victor Andrade (36’ / 2T): Derek, Mateus Silva, Felipe Saraiva (Náutico); Ian Luccas, Marcelo (Athletic): Campeonato Brasileiro da Série B: Arena Sicredi, em São João del-Rei

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes:Sidmar Dos Santos Meurer e Weber Felipe Silva (ambos do PR)

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

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