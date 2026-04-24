Técnico do Náutico confirma lesões de Paulo Sérgio e Juninho para duelo contra o Athletic-MG

Segundo Hélio dos Anjos, os atacantes sofreram as lesões ainda no último duelo contra o São Bernardo

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico ganhou dois novos problemas para visitar o Athletic-MG pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (24), o técnico Hélio dos Anjos confirmou as lesões dos atacantes Paulo Sérgio e Juninho para o duelo da próxima segunda-feira (27), às 19h, na Arena Sicredi.

Segundo o comandante alvirrubro, os jogadores apresentaram os problemas físicos na partida da última rodada, contra o São Bernardo. Paulo Sérgio sofreu uma lesão muscular, enquanto Juninho teve uma contusão mais preocupante no joelho.

“Tivemos problemas durante a semana. Paulo Sérgio teve um problema muscular, que já começou a sentir no último jogo (São Bernardo). Quando eu vi um lance do Paulo, eu já falei que ele estava machucado ali. Se ele não estivesse sentindo, o movimento seria diferente. E o exame apresentou (a lesão)”, detalhou Hélio dos Anjos.

“O Juninho teve uma contusão que, na hora, imaginamos o pior possível. O médico que o atendeu se preocupou com LCA (Ligamento Cruzado Anterior). Foi para o exame, mas é apenas uma lesão no ligamento colateral medial. É um tratamento feito aqui, na fisioterapia”, concluiu.

Em compensação, o Náutico ganhará o retorno do atacante Júnior Todinho. O atleta de 32 anos se recuperou de uma artroscopia no joelho e já está à disposição da comissão técnica. Ainda segundo Hélio dos Anjos, Todinho terá grandes chances de já iniciar entre os titulares na vaga de Juninho no ataque.

“Probabilidade muito grande do Todinho iniciar. Se fortaleceu, méritos do departamento médico e dele que fez essa microcirurgia. Ele está em um nível bom, pode ser ele que inicie esse jogo”, externou o treinador.

Situação na tabela

O Náutico visita o Athletic-MG na 15ª colocação da tabela após cinco rodadas de Série B. O Timbu possui 6 pontos conquistados, com duas vitórias e três derrotas na competição. O adversário mineiro, por sua vez, ocupa a 7ª posição e tem 8 pontos somados na classificação.



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