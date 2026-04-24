Athletic-MG recebe o Náutico com elenco recheado de estrangeiros e jovem treinador; confira

O Náutico visitará o clube mineiro na próxima segunda-feira (27), às 19h, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Elenco do Athletic e técnico Alex de Souza (Divulgação / Athletic-MG)

Precisando se recuperar na Série B, o Náutico visita o Athletic-MG na próxima segunda-feira (27), às 19h, na Arena Sicredi, em partida válida pela 6ª rodada. Para encarar o Timbu, a equipe mineira conta com um elenco recheado de jogadores estrangeiros e um jovem treinador à beira do campo.

Em relação ao plantel, o Athletic-MG conta com quatro atletas estrangeiros, de quatro nacionalidades e três continentes diferentes. O destaque absoluto fica por conta do atacante português Ronaldo Tavares. O centroavante vem chamando atenção pelo desempenho na temporada e já soma 12 gols marcados, sendo cinco na Série B, além de duas assistências.

Além de Ronaldo Tavares, o elenco da equipe alvinegra ainda conta com dois jogadores sul-americanos: o volante colombiano Gian Cabezas e o atacante equatoriano Dixon Vera. Para completar a lista de estrangeiros, há o nigeriano Samuel Otusanya, atacante com duas passagens pelo Náutico entre 2025 e 2026.

No comando técnico, o Athletic-MG conta com o jovem treinador Alex de Souza, ex-jogador de grande história no futebol. O técnico, de 48 anos, chegou ao clube na atual temporada e ainda busca alçar voos maiores na carreira como comandante.

Antes de chegar ao time mineiro, o ex-meia também passou pela base do São Paulo e pelas equipes profissionais de Avaí, Operário-PR e Antalyaspor, da Turquia. Pelo Athletic-MG, Alex de Souza soma nove jogos e quatro vitórias em 2026.

Situação na tabela

O Náutico é o atual 15º colocado na tabela da Série B, com seis pontos conquistados após cinco rodadas. A equipe alvirrubra liga o sinal de alerta para uma possível entrada na zona de rebaixamento e, em contrapartida, também almeja uma vitória para subir para as primeiras posições.

O Athletic-MG, por sua vez, tem campanha mais estável e ocupa a 7ª colocação, com oito pontos somados até aqui. A equipe mineira possui um dos melhores ataques da competição, com oito gols marcados.

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