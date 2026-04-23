Náutico detalha melhorias na estrutura e atualiza situação da nova iluminação dos Aflitos

Segundo o diretor de mercado do Náutico, já foram investidos cerca de R$ 800 mil para a troca dos refletores da casa alvirrubra

Estádio dos Aflitos, casa do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

Após renovação de contrato milionária com a sua patrocinadora master, o Náutico vem dando andamento em diferentes melhorias na estrutura do clube. O principal investimento vem sendo feito na iluminação do estádio dos Aflitos, que passará a contar com refletores modernos em LED.

Segundo o diretor de mercado do clube, Eduardo Downey, as obras já estão em estágio avançado, restando apenas a instalação em uma torre do estádio. Ainda de acordo com o diretor, cerca de R$ 800 mil foram investidos nas intervenções.

“É um passo importante dentro do processo de estruturação dos Aflitos. Uma pauta que o torcedor alvirrubro sempre trouxe e estamos felizes em dar esse passo. Temos um encaminhamento de 80% das trocas sendo realizadas. Após a conclusão da troca das torres, vamos para a parte elétrica, que deve demorar mais cerca de três dias”, atualizou Eduardo Downey.

Seguindo o cronograma previamente feito, a estreia da nova iluminação deverá ocorrer no próximo jogo do Náutico em casa pela Série B. Após dois jogos como visitante, o Timbu recebe o América-MG, no dia 10 de maio, pela 8ª rodada.

Melhorias na estrutura

O Náutico também vem realizando melhorias em outros setores de sua estrutura. Um novo placar eletrônico será instalado nos Aflitos, com tamanho cerca de cinco vezes maior que o antigo. O novo equipamento é próprio do clube e estará localizado no setor Vermelho do estádio.

Além da casa alvirrubra, o CT Wilson Campos também vem passando por uma modernização. Em parceria com a empresa de gramado sintético TopField, o clube terá um campo sintético em seu centro de treinamento. O projeto está em fase final de licenciamento para o início das obras.



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