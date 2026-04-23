Sinal de alerta: Náutico poderá terminar rodada na zona de rebaixamento da Série B

Fechando a 6ª rodada na segunda-feira (27), o Náutico pode entrar em campo no Z4 da competição

Equipe do Náutico em partida pela Série B (Michael Douglas / CNC)

Com um início de Série B de oscilações e mais derrotas do que vitórias, o Náutico liga o sinal de alerta para a próxima rodada da competição. Caso não vença o seu jogo contra o Athletic-MG, o Timbu poderá terminar a 6ª rodada na zona de rebaixamento da Segundona.

O clube alvirrubro visita a equipe mineira no fechamento da rodada, em partida que acontece na próxima segunda-feira (27), às 19h, em São João del-Rei. Dependendo de combinações de resultados, os alvirrubros podem entrar em campo dentro do Z4.

Atualmente, o Náutico é o 15º colocado na tabela da Série B, com 6 pontos conquistados. A zona de rebaixamento, por sua vez, é aberta por Atlético-GO e Ponte Preta, ambos com 4 pontos e com possibilidades de alcançarem os pernambucanos na rodada.

No pior dos cenários e com derrota em Minas Gerais, o Timbu poderá cair até a 18ª posição. Em compensação, uma vitória poderá fazer a equipe escalar a tabela e chegar até o G6, ultrapassando o próprio Athletic-MG, atualmente 7º colocado e com 8 pontos.

O que pesa a favor do Náutico é o forte equilíbrio da Série B nesta temporada de 2026. A maioria das equipes vem perdendo pontos na disputa, fazendo com que a diferença entre a zona de rebaixamento (17º colocado) e o grupo do acesso (6º colocado) seja de apenas quatro pontos.

Campanha

O Náutico conta com apenas duas vitórias e três derrotas nas primeiras cinco rodadas da competição nacional. Com 40% de aproveitamento no total, o Timbu vem decepcionando em casa e já foi derrotado em duas das três ocasiões como mandante. A equipe chega para a 6ª rodada com duas derrotas consecutivas, para Ceará e São Bernardo.



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